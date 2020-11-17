Iğdır'da kardeşini öldürüp Nahçıvan'a kaçan zanlı Türkiye'ye getirilerek tutuklandı
IĞDIR (AA) - Iğdır'da kardeşini öldürdükten sonra Nahçıvan'a kaçan zanlı Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.
Aralık ilçesinde yaşayan Hüseyin Tazegün, 12 Kasım Perşembe günü kardeşi İman Tazegün ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşine silahla ateş ettikten sonra yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Dilucu Gümrük Kapısı'na giden İman Tazegün, buradan Nahçıvan'a geçti.
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Hüseyin Tazegün ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Nahçıvan'da yakalanan Tazegün, Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
Yapılan işlemlerin ardından Aralık Adliyesine sevk edilen İman Tazegün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.