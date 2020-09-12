Iğdır'da karantinada bulunması gereken kişi Kars'ta seyahat ederken yakalandı

KARS (AA) - Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken kişi, Kars'ta seyahat ederken yakalandı ve Valiliğin hazırladığı karantina yurduna yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler, izolasyon süreçlerini Valiliğin belirlediği yurt veya pansiyonlarda geçirerek tamamlayacak.

Bu kapsamda, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nuripaşa Yurt Müdürlüğü'nde, sağlık ekipleri izolasyon için getirilecek vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamladı.

Karantina süresince yurtta kalan kişilerin temel ihtiyaçları karşılanacak ve yurtlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Öte yandan, Iğdır'da karantinada olması gerekirken, Kars'ta uygulama noktasında Iğdır'a giderken yakalanan G.B, sağlık kontrollerinin ardından hazırlanan yurtta 14 günlük karantinaya alındı.