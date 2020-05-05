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Aktüel

Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonunda 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:01:23 -
Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonunda 5 kişi yakalandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir iş yerinde 15 bin 430 paket kaçak elektronik sigara tütünü yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar sonucunda bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iş yerinde farklı bölümlere gizlenmiş 15 bin 430 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen tütünlere jandarma ekiplerince el konuldu.

Kaçakçılık olayıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

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