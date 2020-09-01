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Aktüel Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
Aktüel

Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:46:34 -
Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Melekli beldesinde bir çiftçiye ait 26 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı araştırmada, hayvanların iki kişi tarafından çalınarak hayvan sahibinin bir akrabasına satıldığını tespit etti.

Hırsızlık zanlısı 2 kişi ile hayvanları satın alan kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Küçükbaş hayvanları sahibine teslim eden jandarma, hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen araca da el koydu.

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