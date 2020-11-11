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Aktüel Iğdır'da "Dağlık Karabağ"ın işgalden kurtuluşu sevinçle karşılandı
Aktüel

Iğdır'da "Dağlık Karabağ"ın işgalden kurtuluşu sevinçle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:48:49 -
Iğdır'da "Dağlık Karabağ"ın işgalden kurtuluşu sevinçle karşılandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasının sevinci yaşanıyor.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması Iğdırlıları mutlu etti.

Kentteki bazı cadde ve sokaklar ile evlere Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaptı.

Vatandaşlardan Nevzat Sucu, AA muhabirine, Karabağ’ın 30 yıllık yaşadığı özgürlük hasretinin Azerbaycan ordusunun galibiyetiyle sonuçlandığını söyledi.

Iğdır halkının Azerbaycan'ın elde ettiği bu zaferi tarif edilmez bir mutlulukla yaşadığını ifade eden Sucu, "Hepimiz büyük sevinç içerindeyiz ve bunu coşkuyla kutladık. Azerbaycan'ımıza hayırlı olsun. Burada Azerbaycan galip durumdadır. İnşallah kalan toprakları da anlaşma doğrultusunda 1 Aralık'ta iade edilecektir ve Nahçıvan'dan Bakü'ye olan koridorun da açılması bizleri çok sevindirdi. Türkiye’den binip Türk Cumhuriyetlerine rahat gideceğiz. Hayırlı uğurlu olsun, bu coşkuyu bize yaşatan ordumuza ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum " dedi.

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