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Aktüel Iğdır'da beşinci kattan düşen kadın öldü
Aktüel

Iğdır'da beşinci kattan düşen kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:50:18 -
Iğdır'da beşinci kattan düşen kadın öldü

IĞDIR (AA) - Iğdır'da beşinci kattaki evinin penceresinden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binadan kadının yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekibi, evinin penceresinden düştüğü tahmin edilen Leyla A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İki çocuk annesi Leyla A'nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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