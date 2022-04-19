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Ekonomi Iğdır Karaağaç TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Ekonomi

Iğdır Karaağaç TOKİ kura sonuçları isim listesi:

TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç mahallesi kura sonuçları 2+1 ve 3+1 hak sahipleri çekilen kura neticesinde belli oldu. Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi'nde inşa edilen konut kurası çekilişi için nefesler tutuldu. Noter huzurunda çekilen kura ile ev sahibi olanlar açıklandı. TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-04-19 11:07:00 - 2022-04-19 11:15:51
Iğdır Karaağaç TOKİ kura sonuçları isim listesi:

TOKİ tarafından Iğdır Merkez Karaağaç mahallesindeki 190 adet konut kurası gerçekleştirildi.  Iğdır Merkez Karaağaç mahallesi 337 adet konut projesinde inşa edile 133 adet 2+1 ve 57 adet 3+1 nitelikli toplamda 190 adet konut için gerçekleştirilen kura çekimi TOKİ hizmet binasında noter huzurunda çekildi. 

Iğdır Karaağaç TOKİ kura sonuçları isim listesi:

Ali Yöndem

Gülistan Balandi

Yusuf Pöge

Birsen Keser
Rıfat Çet

Yılmaz Böke

Cemal Galitekin

Ergün Gürel

Fatim Aalgöz
Yasin Kantaş

Onur Koç

Cemalatin Ağın

Emrah Bartik

 

Perişan deniz

Adem Yalçın

Hakan Altay

Hasan Gündoğdu

Aysel Öztürk

Nail Sağlam

Zelal Tekcan

Songül Mengi

Fatma Karakuş

Gökhan Balandi

Nizamettin Öztürk

Abbas Kurgan

Rahmettin Ilgar
Ncdek Karadeniz

Abdullah Cüdmal

Konut kazanan hak sahipllerinden bazılarıdır. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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