Iğdır Karaağaç TOKİ kura sonuçları isim listesi:
TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç mahallesi kura sonuçları 2+1 ve 3+1 hak sahipleri çekilen kura neticesinde belli oldu. Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi'nde inşa edilen konut kurası çekilişi için nefesler tutuldu. Noter huzurunda çekilen kura ile ev sahibi olanlar açıklandı. TOKİ Iğdır Karaağaç kura sonuçları isim listesi!
TOKİ tarafından Iğdır Merkez Karaağaç mahallesindeki 190 adet konut kurası gerçekleştirildi. Iğdır Merkez Karaağaç mahallesi 337 adet konut projesinde inşa edile 133 adet 2+1 ve 57 adet 3+1 nitelikli toplamda 190 adet konut için gerçekleştirilen kura çekimi TOKİ hizmet binasında noter huzurunda çekildi.
Iğdır Karaağaç TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Ali Yöndem
Gülistan Balandi
Yusuf Pöge
Birsen Keser
Rıfat Çet
Yılmaz Böke
Cemal Galitekin
Ergün Gürel
Fatim Aalgöz
Yasin Kantaş
Onur Koç
Cemalatin Ağın
Emrah Bartik
Perişan deniz
Adem Yalçın
Hakan Altay
Hasan Gündoğdu
Aysel Öztürk
Nail Sağlam
Zelal Tekcan
Songül Mengi
Fatma Karakuş
Gökhan Balandi
Nizamettin Öztürk
Abbas Kurgan
Rahmettin Ilgar
Ncdek Karadeniz
Abdullah Cüdmal
Konut kazanan hak sahipllerinden bazılarıdır. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın