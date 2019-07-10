İğde nedir? İğde meyvesi nasıl tüketilir?

Sağlıklı bir beden için doğanın insanlara sunduğu meyve ve bitkilerden sonuna kadar faydalanmak çok önemli. Söz konusu meyvelerden biri de iğde. Azotu kökünde depolayabilen iğde ağacı bu nedenle en kurak yerlerde bile yetişebilir. Ülkemizde genellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da yetişen iğde ağacının hem meyvesi hem de yaprakları düzenli tüketildiğinde sağlık için çok önemli.

Meyvenin tadı mayhoş

İğdenin Latince ismi ‘elaeagnus’tur. Dikenli bir ağaç olan iğdenin meyvesi küçük hurmaları andırır. Bu faydalı meyvenin tadı ise mayhoştur. Anadolu'nun birçok bölgesinde iğde ağacı çitleri çevrelemek için de tercih edilir. Kuş iğdesi ve sultan iğdesi olarak iki ayrı çeşidi bulunan bu meyveyi sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenli olarak tüketebilirsiniz.

İğdenin faydaları nelerdir?

1 gramı yalnızca 3 kalori olan iğde; C, B1, B2 ve K vitaminleri açısından son derece zengindir.

İçerdiği lif nedeniyle iğde bağırsakları düzenler, ishale iyi gelir.

Böbrek rahatsızlığı bulunanların her gün ölçüyü kaçırmadan iğde tüketmesi tavsiye edilir.

İğde meyvesi ve iğde ağacının kokusu zihni açar.

Yapılan çalışmalar iğdenin başta egzama olmak üzere cilt hastalıklarına iyi geldiğini ortaya koymuştur.

İğde ayrıca öksürüğe iyi gelir.

İdrar sorunlarını düzenler.

İğde mide bulantısı ve kusmayı önler.

İğde nasıl tüketilir?

İğde meyvesini doğruca yiyebileceğiniz gibi yapraklarını demleyerek çay olarak tüketebilirsiniz.