0553 313 94 23

İğde nedir? İğde meyvesi nasıl tüketilir?

Belki de aktarlarda sık sık gördüğünüz ama tadına bir kez bile bakmadığınız iğde aslında iyi bir sağlık deposu. İşte, iğdenin faydaları!

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:47
İğde nedir? İğde meyvesi nasıl tüketilir?

Sağlıklı bir beden için doğanın insanlara sunduğu meyve ve bitkilerden sonuna kadar faydalanmak çok önemli. Söz konusu meyvelerden biri de iğde. Azotu kökünde depolayabilen iğde ağacı bu nedenle en kurak yerlerde bile yetişebilir. Ülkemizde genellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da yetişen iğde ağacının hem meyvesi hem de yaprakları düzenli tüketildiğinde sağlık için çok önemli.

Meyvenin tadı mayhoş

İğdenin Latince ismi ‘elaeagnus’tur. Dikenli bir ağaç olan iğdenin meyvesi küçük hurmaları andırır. Bu faydalı meyvenin tadı ise mayhoştur. Anadolu'nun birçok bölgesinde iğde ağacı çitleri çevrelemek için de tercih edilir. Kuş iğdesi ve sultan iğdesi olarak iki ayrı çeşidi bulunan bu meyveyi sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenli olarak tüketebilirsiniz.

İğdenin faydaları nelerdir?

1 gramı yalnızca 3 kalori olan iğde; C, B1, B2 ve K vitaminleri açısından son derece zengindir.

İçerdiği lif nedeniyle iğde bağırsakları düzenler, ishale iyi gelir.

Böbrek rahatsızlığı bulunanların her gün ölçüyü kaçırmadan iğde tüketmesi tavsiye edilir.

İğde meyvesi ve iğde ağacının kokusu zihni açar.

Yapılan çalışmalar iğdenin başta egzama olmak üzere cilt hastalıklarına iyi geldiğini ortaya koymuştur.

İğde ayrıca öksürüğe iyi gelir.

İdrar sorunlarını düzenler.

İğde mide bulantısı ve kusmayı önler.

İğde nasıl tüketilir?

İğde meyvesini doğruca yiyebileceğiniz gibi yapraklarını demleyerek çay olarak tüketebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özyeğin Üniversitesi ile Accor arasında iş birliği
    1. Özyeğin Üniversitesi ile Accor..
    2. Rusya'dan gelen gizemli uçak..
    3. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    4. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    5. Asya borsaları
    6. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    7. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    8. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    9. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    10. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    11. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    12. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    13. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    14. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    15. PKK üst yönetimi panikte
    16. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    17. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    18. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    19. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    20. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    21. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    22. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    23. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    24. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    25. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    26. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    27. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    28. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    29. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    30. Adana'da yabancılara yönelik denetim
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"