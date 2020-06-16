İGDAŞ'dan yeni bir rezillik daha! Faturayı kestikleri yer "yuh" dedirtti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina döneminde mevzuata aykırı şekilde 40-45 günlük doğal gaz faturası düzenleyen İBB'nin iştiraki İGDAŞ, yine tartışmalara konu olan bir olaya dahil oldu. İGDAŞ görevlisinin bir pastanede oturarak doğal gaz faturası kesmesi vatandaşın tepkisini çekecek.

EPDK soruşturma açmıştı

Mevzuata göre faturaların 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ karantina döneminde 40-45 günlük fatura düzenleyerek abonelere yüksek fatura gönderdi. Yoğun şikayet üzerine inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fatura sürelerinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatınca İGDAŞ kesilen faturaları iptal ederek vatandaşa yeni fatura düzenledi. Yeni kesilen faturalarla eskisinin arasında fark olması tepki çekti.

Yeniden tartışmalara konu oldu

Olay gündemden düşmemişken İGDAŞ'ın kestiği faturalar için tartışmalara yol açan yeni bir görüntü ortaya çıktı. Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede kahvaltı yaptığı sırada seri bir şekilde fatura kesen İGDAŞ görevlisi, kurumu yeniden tartışmaların odağına çekti.

İGDAŞ'tan açıklama geldi: Offline okuma

Vatandaşların kafasını karıştıran görüntüler "Acaba saatler okunmadan mı fatura kesiliyor?" sorusunu gündeme getirirken İGDAŞ yetkilileri konu hakkında bir açıklama yaptı. Görüntüleri tasvip etmediklerini belirten yetkililer, konuyu araştırdıktan sonra yaptıkları geri dönüşte şu ifadeleri kullandı:

"Habere konu olan adreste yapılan inceleme sonucunda; sayaç okuyucu personelimizin yerinde okuma yaptığı tespit edilmiştir. Ancak personelimizin sayaç okuduğu bölgede internet erişimi sağlanamadığından offline (cihaz hafızaya alarak) okuma gerçekleştirilmiştir. Offline okuma sonrasında internet erişiminin olduğu bir bölgede faturalar çıkartılarak adrese teslim edilmiştir. İlgili görüntü offline olarak yapılan işlemin faturaya dökümüyle ilgilidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Olay aydınlatılmadı

Ancak normal şartlarda İGDAŞ görevlisinin binanın içinde internet çekmediği için kapıya çıkıp faturaları burada kesmesi gerekiyordu. Görevlinin bina önüne çıkmak yerine pastanede fatura kesmesi nedeniyle yapılan açıklama olayı tam olarak aydınlatmadı.

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