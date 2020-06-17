İGDAŞ ile yaktılar İSKİ ile boğuyorlar

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şehir olan İstanbul’da vatandaşlar bir yandan rızık kaygısı yaşarken diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapıya bıraktığı kazık faturaların derdiyle uğraşıyor. Salgının ilk günlerinde İgdaş tarafından İstanbullulara dayatılan fahiş fiyatlı doğalgaz faturalarının ardından şimdi de İski’nin korkunç meblağlarda su faturası kestiği belirlendi.

İGDAŞ yakıyor, İSKİ boğuyor

Salgın döneminde işten çıkarılma, ücretsiz izne gönderilme gibi olumsuzluklar yaşayan işçiler, özellikle tedbir kapsamında kapalı tutulan işletmelerde büyük sorunlar yaşadı. Maliye Bakanlığı’nın peş peşe açıkladığı destek paketleriyle yüzü gülen, devletin güçlü desteğini her zaman hisseden vatandaşlar, özellikle CHP’nin idaresindeki yerel yönetimlerden ise şovdan başka bir şey göremediği gibi, ‘lüks’ faturalarla karşı karşıya kaldı. CHP’nin ele geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden İgdaş’ın korona nedeniyle doğrudan okuma yapmama kararı alarak ‘son 3 ayın ortalama fiyatını yolluyoruz’ bahanesiyle gönderilen uçuk meblağlı faturalar İstanbulluları şoka uğratmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) skandala el koyarak soruşturma açmasının ardından iptal edilen fahiş fiyatlı İgdaş faturalarının ardından İstanbulluların kapısına şimdi de İski dayandı.

Bin lirayı aşan su faturası!

İski’nin İstanbul’un çeşitli ilçelerinde mayıs-haziran dönemine ilişkin kestiği su faturalarının bin TL’yi dahi aştığı tespit edildi. Gazetemiz Akit’e ulaşan İstanbul Çekmeköy’de Murat Niksarlı adına gönderilen 2552966 Sayaç No’lu faturanın bedeli 1,195.00 TL. Yine Çekmeköy’de Ayten Gültekin adına yazılan 2556147 Sayaç No’lu faturanın fiyatı tam 957 TL.

Millete dayadığı lüks faturaları yine millete ödeten İBB’nin Askıda Fatura sitesinde yer verdiği İski faturaları da vurgunun boyutunu gözler önüne seriyor. İski’nin kazık faturalarının bazıları ise şöyle listeleniyor:

• 2024100254568490513 No’lu fatura 969,74 TL,

• 2029100005119540518 No’lu fatura 973,33 TL,

• 2033100255373300513 No’lu fatura 978,47 TL,

• 2016100255362310513 No’lu fatura 986,33 TL,

• 2040100253076410513 No’lu fatura 998,31 TL,

• 2034100250273380513 No’lu fatura 998,55 TL,

• 2059100130012220511 No’lu fatura 991,23 TL.