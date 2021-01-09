İGDAŞ faturası nasıl taksitlendirilir? | Doğalgaz faturasına taksit oluyor mu?
Doğalgaz faturasına hangi bankalar taksit yapıyor? | Kış mevsimiyle birlikte doğalgaz faturaları cep yakmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar doğalgaz faturalarını taksitli ödeyip ödeyemeyeceklerini araştırıyor, Doğalgaz faturasına taksit yapılıyor mu? | İGDAŞ faturası kaç taksitte ödenir?
Doğalgaz fatura taksitlendirme işlemi | Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte doğalgaz faturaları da artmaya başladı. İstanbul’da yaşayan İGDAŞ aboneleri faturalarına taksit yaptırma imkanları olup olmadığını merak ediyor. Peki, hangi bankalar İGDAŞ faturasına taksit yapıyor?
İGDAŞ faturası nasıl taksitlendirilir? | Doğalgaz faturasına taksit oluyor mu?
İGDAŞ faturalarınızı taksitle ödemeniz mümkün. İGDAŞ ve bankalar arasındaki anlaşma sayesinde taksit işlemlerinde vade farkı ödemenize gerek kalmıyor. Ancak faturayı kredi kartıyla ödemeden önce işlem yapmanız gerekiyor. Söz konusu onay işlemini yapmadığınız taktirde vade farkı ödemeniz söz konusu olabilir.
İGDAŞ ile bankalar arasındaki vade farksız taksit anlaşması 1 Kasım 2020'de başladı. Vade farksız taksit imkanı 31 Mayıs 2021'de sona erecek.
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