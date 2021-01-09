  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İGDAŞ faturası nasıl taksitlendirilir? | Doğalgaz faturasına taksit oluyor mu?
Ekonomi

İGDAŞ faturası nasıl taksitlendirilir? | Doğalgaz faturasına taksit oluyor mu?

Doğalgaz faturasına hangi bankalar taksit yapıyor? | Kış mevsimiyle birlikte doğalgaz faturaları cep yakmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar doğalgaz faturalarını taksitli ödeyip ödeyemeyeceklerini araştırıyor, Doğalgaz faturasına taksit yapılıyor mu? | İGDAŞ faturası kaç taksitte ödenir?

Yeniakit Publisher
2021-01-09 15:44:00 -
İGDAŞ faturası nasıl taksitlendirilir? | Doğalgaz faturasına taksit oluyor mu?

Doğalgaz fatura taksitlendirme işlemi | Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte doğalgaz faturaları da artmaya başladı. İstanbul’da yaşayan İGDAŞ aboneleri faturalarına taksit yaptırma imkanları olup olmadığını merak ediyor. Peki, hangi bankalar İGDAŞ faturasına taksit yapıyor?

İGDAŞ faturası nasıl taksitlendirilir? | Doğalgaz faturasına taksit oluyor mu?

İGDAŞ faturalarınızı taksitle ödemeniz mümkün. İGDAŞ ve bankalar arasındaki anlaşma sayesinde taksit işlemlerinde vade farkı ödemenize gerek kalmıyor. Ancak faturayı kredi kartıyla ödemeden önce işlem yapmanız gerekiyor. Söz konusu onay işlemini yapmadığınız taktirde vade farkı ödemeniz söz konusu olabilir.

İGDAŞ ile bankalar arasındaki vade farksız taksit anlaşması 1 Kasım 2020'de başladı. Vade farksız taksit imkanı 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

İGDAŞ ANLAŞMALI BANKALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD konvoyu havaya uçuruldu!
Dünya

ABD konvoyu havaya uçuruldu!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı bir konvoyun el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı bild..
Katar'dan kritik teklif: İstenirse Türkiye ile...
Dünya

Katar'dan kritik teklif: İstenirse Türkiye ile...

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "stratejik müttefikimiz" şeklinde tanımladığı Türkiye ile diğer bölge ülkeleri aras..
ABD'den hava saldırısı: Ölüler var
Dünya

ABD'den hava saldırısı: Ölüler var

ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay