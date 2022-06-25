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Ekonomi İGA Genel Müdürü, ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi
Ekonomi

İGA Genel Müdürü, ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu’ya önemli bir görev verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 21:54:00 -
İGA Genel Müdürü, ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi

Samsunlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airport Council International-ACI World) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

Samsunlu, “ACI World’de önemli bir görev bize layık görüldü. Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yıl ACI Europe’un Yönetim Kurulu’na seçilmiştim. Bu yıl ise ACI World’ün Yönetim Kurulu içinde görev alacağımı öğrenmiş bulunuyorum. Yönetim Kurulu Üyeliği görevim süresince ACI World’ün Türk havacılık sektörüyle her düzeydeki ilişkisini güçlendirmek için en yüksek değeri oluşturmak üzere çalışmak öncelikli hedeflerimiz arasında olacak” dedi. Bu arada İGA İstanbul Havalimanı, 18’inci ACI Europe Ödülleri’ne mührünü vurdu. ‘Eko-İnovasyon Ödülü ve ‘İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu.

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