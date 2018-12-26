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İGA’dan bir yıl içinde ikinci sermaye artırımı

Sermayesini 7 milyar 368 milyon liraya yükselten İGA Havalimanı İşletmesi, aynı yıl içerisinde ikinci kez sermaye artırımına gitti.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:11
İGA’dan bir yıl içinde ikinci sermaye artırımı

İstanbul Havalimanı’nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, sermayesini 6 milyar 240 milyon liradan 7 milyar 368 milyon liraya yükselterek aynı yıl içerisinde ikinci kez sermaye artırımına gitti. Bu artırımla İGA ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 791 milyon avronun üzerine çıkmış oldu.

En büyük şirketler arasında

İGA Havalimanı İşletmesi’nin Temmuz 2018’de 1 milyar 790 milyon lira olarak artırılan sermayesi, yeni yapılan 1 milyar 128 milyon liralık artırımla aynı yıl içerisinde toplamda 2 milyar 918 milyon lira artışla bir rekora imza attı. Bu sermaye artırımın yabancı para cinsinden karşılığı ise 535 milyon 567 bin avro oldu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, konuya ilişkin açıklamasında, aynı yıl içerisinde ikinci defa rekor seviyede sermaye artırımına gittiklerini belirterek, “Şu an İGA’nın sermayesi, Türkiye’nin en büyük şirketleriyle aynı seviyeye yükselmiş durumda. İşletme dönemimizle birlikte İGA olarak gerek istihdam tarafında gerekse ciromuzla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:11
  1. İstanbul Havalimanı
  2. İGA
  3. İGA Havalimanı İşletmesi
  4. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu

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