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İGA, özel yolcu programı ‘İGA PASS’ı hizmete aldı

Tam kapasite ile operasyona hazırlanan İstanbul Havalimanı’nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için İGA PASS programını hayata geçirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:26
İGA, özel yolcu programı ‘İGA PASS’ı hizmete aldı

Tam kapasite ile operasyona hazırlanan İstanbul Havalimanı’nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdi. İGA PASS, adı verilen üyelik programının tanıtımı İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, ”İGA PASS, sıradan bir üyelik programı değil, her biri birbirini tamamlayan ve tüm yolculuk sürecini ayrıcalıklı kılan bir hizmetler bütünü” dedi. Samsunlu, “İGA PASS’ı da bu noktada farklılaştırıcı bir unsur olarak görüyoruz. Bu özel yolcu programımız; yeni nesil seyahat anlayışına hizmet edecek” diye konuştu. Mobil uygulama App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:26
  1. İstanbul Havalimanı
  2. İGA
  3. İGA PASS
  4. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu

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