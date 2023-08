İGA İstanbul Havalimanı, sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

‘Net Sıfır’ yol haritasına göre İGA İstanbul Havalimanı; 2022 yılını önceki yıla göre %13 daha az emisyon ile tamamladı. 2019 baz yılına göre ise 2022 yılında %21 emisyon azaltımı sağlandı.

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının 2025 yılında %23, 2030 yılında ise %45’e düşürülmesi öngörülürken; havalimanı paydaşlarına ait olan Kapsam 3 emisyonlarının azalması için projeler geliştiriliyor.

Ayrıca, İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde 2022’de su tüketiminin %35’i geri kazanılmış sulardan elde edilirken, katı atık geri dönüşüm oranı %31’den %34’e yükseldi.

“Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" söylemiyle sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm çalışmalarının merkezine koyan İGA İstanbul Havalimanı, mobilitenin geleceği, çevrenin bütünlüğü ve toplumsal fayda çerçevesindeki ‘sürdürülebilirlik stratejisi’nin yansıması olan 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

İGA İstanbul Havalimanı, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek sorumlu tüketim ve yönetim anlayışıyla çalışmalarına yön veriyor. Raporda, havalimanının bu anlayış doğrultusundaki uygulamaları, başarıları ve gelecek hedefleri detaylı bir şekilde paylaşılıyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları destekleniyor

İnsan hayatını, çevre ve topluma saygıyı odağına alan İGA İstanbul Havalimanı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik tüm paydaşlarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Rapor, İGA İstanbul Havalimanı’nın sürdürülebilirlik planlamasının önemli bir parçası olan 2030 hedefleriyle daha adil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya ve mobilite sektöründeki adımlarının ana hatlarını da çiziyor.

Mobilitenin geleceği için atılan adımlar

İGA İstanbul Havalimanı’nın mobilitenin geleceği için yaptığı çalışmalar ve havacılık sektöründe elde ettiği başarılar bu dönemde önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmeye devam etti. Üç yıl üst üste “Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı” seçilen İGA İstanbul Havalimanı, Condé Nast Traveler okuyucuları tarafından da “Dünyanın En İyi Havalimanı” seçildi.

İGA İstanbul Havalimanı, 2022 yılında ACI tarafından “Engelsiz Havalimanı” konseptiyle dünyada ilk kez verilen "Erişilebilirliği Artırma Akreditasyonu”nun sahibi oldu. Ayrıca, İTÜ Çekirdek işbirliğinde kurulan İGA HUB ile havacılık, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temelinde inovatif girişimcilik fikirleri desteklenmeye başlanırken; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile “Bölgesel Eğitim Ortaklığı’’ ve Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ile “Küresel Eğitim Anlaşması – Eğitim Merkezi Akreditasyonu’’ anlaşması imzalandı.

Odak noktası: Çevrenin bütünselliğini korumak

Çevrenin bütünselliğini korumayı odak noktasına koyan İGA İstanbul Havalimanı, enerji ve operasyon verimliliği üzerine yürüttüğü Büyük Veri Yönetimi ve Nesnelerin İnterneti çalışmalarıyla ACI tarafından verilen “Eco-Innovation” Ödülü’nün sahibi oldu. 2019 yılında hazırlanan“2050 Net Sıfır Emisyon Taahhüdü” ve IPCC 1,5°C hedefleri doğrultusunda hazırlanan ‘Net Sıfır’ yol haritasına göre 2022 yılını önceki yıla göre %13 daha az emisyon ile tamamladı ve 2050 Net Sıfır Emisyon Hedefi’ne giden yolda, 2019 baz yılına göre ise 2022 yılında %21 emisyon azaltımı sağlandı. Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının 2025 yılında %23, 2030 yılında ise %45’e düşürülmesi öngörülürken; havalimanı paydaşlarına ait olan Kapsam 3 emisyonlarının azalması için projeler geliştiriliyor. Ayrıca, İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde 2022’de su tüketiminin %35’i geri kazanılmış sulardan elde edilirken, katı atık geri dönüşüm oranı %31’den %34’e yükseldi.

Havalimanı Karbon Akreditasyon (ACA) Programı şartlarını yerine getirerek, karbon akreditasyon sertifikası almaya hak kazanan İGA İstanbul Havalimanı iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. 2022 yılında, sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde yürüttüğü karbon ayak izi yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde, aynı program kapsamında Seviye 1 olan sertifikasını ise kısa süre içinde Seviye 3’e yükseltmeyi başardı.

Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların şirketleri etkileyen sürdürülebilirlik riskleri ve fırsatları hakkında yüksek kaliteli bilgiye sahip olmasını sağlayan CDP İklim Değişikliği Programı’nda; İGA, Türkiye İklim Değişikliği programından A- skoru alarak Türkiye Liderleri arasındaki 15 şirketten biri oldu.

Toplumsal yatırımların etkisini ölçen SROI raporu yayımlandı

İGA İstanbul Havalimanı’nın sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında 2022’deki bir başka önemli gelişme ise, toplumsal yatırımlarının etkisini ölçen Social Return on Investment - SROI (Yatırımın Sosyal Getirisi) Raporu’nun yayınlanması. Analizin sonuçları, “Sosyal Yatırım Programı” için yapılan her 1 TL’lik yatırımın, programdaki paydaşlar için 5,6 TL değerinde sosyal etki yarattığını ortaya koydu. Social Value International (SVI) tarafından akredite edilen analizle; özel sektörde bu çapta yapılmış en kapsamlı etki ölçümlemelerinden birine imza atmanın gururunu yaşayan İGA İstanbul Havalimanı, önümüzdeki dönemlerde de faaliyetleriyle sağladığı katma değeri ve sosyal etkiyi ölçmeye devam etmeyi hedefliyor. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca, 2022 World Airport Awards kapsamında “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı” ve “En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı” ödüllerini kazandı.

“İGA, sürdürülebilir mobilite alanında liderlik etmeye kararlı…”

Sürdürülebilirlik uygulamalarını içeren Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, sürdürülebilirlik dönüşümünün karmaşık olduğu kadar acil de bir gündem olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Günden güne gelişen ve toplumsal değer katmaya odaklı İGA felsefemizde, sürdürülebilirlik yolculuğumuz en temel önceliğimiz. 2022, bugüne kadarki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıdığımız bir yıl oldu.

Sürdürülebilirlik etkilerimizi ölçtük; uzun döneme yayılan bir planlama yaptık; hedeflerimizi ve sürdürülebilirlik yönetim sistemimizi yeniden yapılandırdık. 2030 planımız kapsamında, kurumumuzdaki tüm birimleri temsil eden yapıdaki ekibimiz ve danışmanlarımızla sürdürülebilirlik vizyonumuzu ve hedeflerimizi tanımladık.

‘Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek’ diyerek ‘farklı kültürleri buluşturmak, yolculukları rahat ve güvenli kılmak için teknolojiyi insan ve çevre faydasına odaklı kullanarak, geleceğin mobilite yöntemlerini bugüne taşımayı kendimize yol edindik. Küresel bir oyuncu olan İGA, mobilite hizmetlerinin de sürdürülebilir kılınması için liderlik etmeye kararlı. Bu dönüşümde elbette ki tüm paydaşlarımızın katkıları çok önemli bir yer tutuyor.”