Yaşam 'Keşke hep böyle olsa' diyeceksiniz: İstanbul'da ender görülen görüntü
Yaşam

‘Keşke hep böyle olsa’ diyeceksiniz: İstanbul’da ender görülen görüntü

‘Keşke hep böyle olsa’ diyeceksiniz: İstanbul’da ender görülen görüntü

İstanbul’da 2026’nın ilk gününde sokaklar sessiz, toplu taşıma araçları neredeyse boş kaldı; trafik yoğunluğu sadece yüzde 4 olarak ölçüldü.

İstanbul'da 2026 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Maltepe mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü.

Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 11.00 sıralarında trafik yüzde 4 olarak ölçüldü.

