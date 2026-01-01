‘Keşke hep böyle olsa’ diyeceksiniz: İstanbul’da ender görülen görüntü
İstanbul’da 2026’nın ilk gününde sokaklar sessiz, toplu taşıma araçları neredeyse boş kaldı; trafik yoğunluğu sadece yüzde 4 olarak ölçüldü.
İstanbul'da 2026 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Maltepe mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü.
Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 11.00 sıralarında trafik yüzde 4 olarak ölçüldü.