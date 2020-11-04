“İftiracılara karşı yasal haklarımızı kullanacağız”

BİM’den yapılan açıklamada apartmanın kolonlarının kesildiği iddialarının asılsız olduğu savunularak, “İftiracılar hakkında tüm yasal haklarımızı kullanmakta kararlıyız” denildi.

Ölenlere rahmet diliyoruz

BİM’in açıklamasında İzmir’i vuran depremden duyulan üzüntüye değinilerek, “30 Ekim Cuma günü meydana gelen afet, tüm Türkiye’yi hüzne boğmuştur. Bu afette yaşamlarını yitirenlere Allah’ tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadesine yer verildi. Ayrıca şunlar kaydedildi:

Olumsuz bulgu yok

“Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın zemin katında yer alan BİM mağazasında yapılan tadilatlar nedeniyle yıkıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. BİM tarafından binanın statiğini değiştirecek herhangi bir taşıyıcı, kolon, duvar kırımı veya kesimi kesinlikle yapılmamıştır. Mağazamıza Bornova ve Bayraklı belediyeleri tarafından yapılan denetimler sonrasında hiçbir olumsuz bulguya rastlanmayarak ruhsat verilmiştir. Bu asılsız iddia ve iftiraları öne sürenler hakkında tüm yasal haklarımızı kullanmakta kararlı olduğumuzu değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz.”