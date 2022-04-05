İftarda 10 dakika kuralı uygulayın! Kabızlık, hazımsızlık, şişkinliğe son verin!

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Ramazan ayında kilo kontrolü ise sağlık açısından oldukça önemlidir. Aşırı yemek, doğru besin seçememek ve aç kalma korkusuyla tek öğünde fazla tüketim yapmak; gün boyu halsiz kalmaya, yorgunluğun artmasına, yüksek tansiyona ve mide ekşimesinden reflüye kadar birçok soruna neden olabilir. Yeterli ve dengeli beslenme ise kilo kontrolünü sağlamakla birlikte daha rahat oruç tutmaya da yardımcı olur.

Ramazan ayında dikkat etmemiz gereken en önemli özellik besinleri iftar ve sahur arasında yeterli ve dengeli olacak şekilde dağıtmaktır. İftar sofrasında yeterlilik ve denge açısından tüm besin gruplarına yer verilmesi gerekmektedir. Yemekleri pişirirken sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmeliyiz. Kızartma yöntemi mide kramplarına, reflüye veya mide yanmasına yol açabileceğinden bunun yerine ızgara, fırında veya haşlama gibi pişirme yöntemlerine yönelmeliyiz.

Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık… İftarda 10 dakika kuralı

İftarda çorbadan sonra 10-15 dakika ara verin Diyetisyen Neslihan Yumakgil: "Çorbada sonra 10- 15 dakika ara verin, ani yüklenmeler midede kramplara, gastrite ve reflüye yol açabilir” "3 litre suyu bir anda tüketmeyin" "Ana yemekler et, tavuk ve balık şeklinde protein ağırlıklı olsun.'' dedi.

Uzun süreli bir açlık olduğundan çorba içildikten sonra ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika kadar bir ara vermek, sindirim sistemimizin doğru çalışmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu geçen süre gereksiz besin tüketiminin önüne geçecektir. Yemekleri hızlı tüketmek yerine yavaş yavaş tüketmek ise kan şekerinin hızla yükselmesini ve mideye ani yüklenmeyi engelleyecektir.

Çorbanın devamında ana yemeğin sebze yemekleri, ızgarada veya fırında pişmiş et, tavuk veya balık yemekleri veya kuru baklagil yemeği olması doğru bir tercih olacaktır.

Pide miktarını kaçırmayın

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi ramazan pidesinin avuç içi büyüklüğünde bir parçasının bir dilim ekmeğe denk geldiği unutulmamalıdır. Ramazan pidesini iftar menüsünde bulunan diğer besinlere göre tüketiminin porsiyonunu ayarlamak gerekmektedir. Örneğin menüde karbonhidrattan zengin pilav, makarna veya börek varsa pide tüketimini sınırlandırmak önemlidir.

İftarda mutlaka sıvı tüketin

İftarda çorba, cacık, ayran gibi sıvı besinlerin tüketilmesi midede doygunluğu arttırmaya yardımcı olacaktır aynı zamanda bir miktar da sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olacaktır.

Ramazan boyunca uzun süre aç kalmak sindirim sisteminin çalışma düzenini değiştireceğinden kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık sorununu tetikleyebilmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için iftar sofralarımızda lif ve posadan zengin yiyeceklere ağırlık vermeliyiz. Taze sebze ve meyve, bulgur pilavı, kepekli veya tam buğday ekmeği, kurubaklagillerin tercih edilmesi bu sorunun önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda su tüketiminin de yeterli olması oldukça önemlidir.