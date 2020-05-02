İftara kaç saat kaldı? | İstanbul Ankara İzmir iftar vakitleri
İftara ne kadar kaldı? Vatandaşlar internette sık sık "İftar saat kaçta?" , "İftara kaç saat var?" , "İstanbul iftar saat kaçta?" , "İstanbul akşam ezanı kaçta okunuyor?" , "Ankara iftar saati" , "Ankara akşam ezanı" , "İzmir'de iftar saat kaçta?" konularını araştırıyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir iftar vakitleri…
İftara ne kadar kaldı? Milyonlarca kişi internette “İftara kaç saat kaldı?” , “İftar ne zaman?” , “Sahur vakti” , “2020 Ramazan imsakiyesi” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
İftara kaç saat kaldı? | İstanbul Ankara İzmir iftar vakitleri
Ramazan ayıyla birlikte milyonlarca kişi aynı sorunun cevabını araştırıyor. Gün içerisinde vatandaşlar “İftar ne zaman?” , “Bugün iftar saat kaçta?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, iftar vakitleri:
2 Mayıs Cumartesi
İstanbul 20.09
Ankara19.51
İzmir 20.11
2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ