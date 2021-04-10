İftar ve sahur alışverişleri internete kayıyor

Ertuğrul Şahan Ankara

Koronavirüs salgınının e-ticarete etkisinin her alanda sürdüğünü belirten Hakan Çevikoğlu, “Özellikle son dönemde vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi ve Ramazan ayına yönelik tedbirler e-ticarete talebi daha da artıracaktır. Restoran ve kafelerin bu dönem içerisinde kapalı olması ev alışverişlerinin bir bölümünü e-ticarete kaydıracak. İnsanlar ramazanda ihtiyaç duyduğu birçok ürünü e-ticaret platformları üzerinden almaya başladı. Ramazan ayında vatandaşlar bu dönemde sadece erzak alışverişine yönelmiyor. Geçtiğimiz yıl özellikle iftara ve sahura kadarki saat dilimlerinde giyim alışverişlerinin arttığını görmüştük. Bu yıl da benzer bir eğilimin olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

30 milyar lira hedefi

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin 19 milyar lirayı geçtiğini belirten Çevikoğlu, “Bu yıl harcamaların 30 milyar lirayı geçmesini bekliyoruz. Geçtiğimizin yılın mayıs ayında 20 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken 2 milyon kart ise ilk kez internetten ödemelerde kullanılmıştı. Pandemi sürecindeki tedbirler sonrası sektör verilerine baktığımızda alışverişler artış gösteriyor. İftar alışverişlerinde 2020 yılı verilerine baktığımızda; bakliyat, sıvı yağ, kuru meyveler, hazır tatlılar, un, şeker gibi ürünlere özellikle rağbet ediliyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan kolileri hazır

PttAVM olarak da Ramazan Ayı’na özel bir hazırlık içerisinde olduklarının altını çizen Çevikoğlu, “Vatandaşlarımız PTT güvencesiyle istedikleri kişiye hâyır yapma şansına sahip olacak. Hazırladığımız ramazan kolileri Türkiye’nin en ücra bölgelerine kadar PTT güvencesiyle ulaştırılabilecek. İçerisinde Ramazan ayında ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin yer aldığı, her bütçeye uygun, farklı büyüklüklerde koliler hazırladık. Kolilerimizde Türk çiftçisinin el emeğiyle üretilen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ürünlerini ağırlıklı olarak kullandık. Vatandaşlarımız istedikleri kişiye bu kolileri ücretsiz kargo seçeneği ile gönderebilecek” şeklinde konuştu.