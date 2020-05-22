  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

Yalçın Topçu: Aliya İzzetbegoviç sadece ümmet için değil, bütün iyi insanlar için rol model bir şahsiyettir

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı
için kalan
Aktüel

İftar saatinde çıkan yangın evi kül etti

BURSA (İHA) – Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iftara yarım saat kala çıkan yangın evi kül etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:53:03 -
İftar saatinde çıkan yangın evi kül etti

BURSA (İHA) – Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iftara yarım saat kala çıkan yangın evi kül etti. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, yaşlı çift yanan evlerinin yanında gözyaşı döktü.


Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesi’nde İsmet Mutluay’ın eşi Şerif Hanım Mutluay’ın evin bahçesinde olduğu esnada evin girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevreden gelen vatandaşların da müdahale ettiği yangın kısa sürede tüm evi kapladı.


Büyük panik yaşanırken, yangın kısa sürede tüm evi sardı. Ev sahipleri İsmet ve Şerif Mutluay yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonrasında kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri ise ev sahiplerine müdahalede bulundu. Yangında tüm ev küle dönerken, jandarma ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı