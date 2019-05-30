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İftar saati 7 ayrı bombalı saldırı

Kerkük'te Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerde 7 ayrı bombalı saldırı düzenlendi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:19
İftar saati 7 ayrı bombalı saldırı

Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Kerkük polis kaynakları kentin Kudüs Caddesi, Valilik caddesi ve Bağdat yolu bölgelerinde peş peşe meydana gelen 6 patlamada 3 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları peş peşe meydana gelen saldırıların ikisi önceden yerleştirilmiş bomba, ikisinin, ses bombası ve diğer iki patlamanın bomba yüklü araçların infilak etmesi soncu meydana geldiğini bildirdi. Patlama anı bölgede bulunan vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

Patlamaların bayram öncesi alıverişe çıkan vatandaşların dışarıda olduğu saate denk gelmesi saldırıda daha çok can kaybına yol açtı. Saldırıları henüz kimse üstelenmese de Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ olduğunu söylüyor.

 

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:19
  1. patlama
  2. kerkük

YORUM YAZ

  • uyan dünya uyan dünya 8 sa önce
    daeş demek terörist yahudistan england ve abd , ısrael demektir hala bunu anlayamıyormusunuz. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.
  • DoktorDoktor9 sa önce
    Allah rahmet eylesin. Kafir abd nin verdiği silahlarla kardeşlerimüz şehit ediliyor. Şerefaiz abd yi BOYKOT
  • hmethmet9 sa önce
    siyonist abd/israil ...doktugunuz musluman, mazlum kaninda bogulacaksiniz
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 10 sa önce
    Ye’cüç-me’cücün ayak sesleri...
  • kazım çobanderelikazım çobandereli11 sa önce
    bütün terörörgütlerini ve teröristleri Yüce Allahkahrü perişan etsin, yok etsin!

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