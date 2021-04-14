İftar öncesi okunacak dua! Oruç açarken okunan iftar duası, orucu açarken ne demek lazım?

Bir kimseye Ramazan orucu nasip olması çok büyük bir mükafattır. Müslüman olduğu halde aynen namaz kılmayanlar gibi oruç da tutmayanlar söz konusudur. Bu kişiler aslında kaçırdıkları bu güzel nimetlerin farkında değiller. Farkında olsalar ne namazlarını terk ederler ne de oruçlarını yerler.

Müslüman olduğu halde başa namaz kılmayıp oruç da tutmayanlar bağışlanması için bol bol dua ve niyazda bulunarak tövbe ve istiğfarda bulunmalıdırlar. Oruç kimi farzdır? Bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

“(Ramazan ayında) Allah Tealâ’nın her gün ve gece ateşten azat ettiği kulları vardır. Her kul için kabul edilen bir dua vardır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

İftar duası

"Bismillah. Allahumme leke sumna ve ela rizgike eftarna, fetegabbel minna inneke entes-semiu’l-alîm."

İftar duası Türkçe anlamı:

"Allah'ın adıyla. Allah'ım, Senin için oruç tuttuk ve nimetinle iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü Sen duyan bilensin."

İlk lokma alınırken okunacak dua

"Bismillahirrahmanirrahim. Ya vasie’l-mağfirati, iğfir lî"

Duanın Anlamı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey mağfireti geniş olan, bağışla beni."

Peygamberimizin iftar duası nedir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) nasıl iftar duası ederdi? Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle; “Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum. Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi: "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

Oruçlunun uykusu ibadet, susması tesbihtir. Amellerinin karşılığı kendisine kat kat fazlasıyla verilir. Onun duaları makbul, günahları mağfurdur. Allah Rasulü s.a.v. şöyle buyurmuştur:

“Azîz ve Celîl olan Allah buyurdu ki: ‘İnsanın oruç hariç her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim.’ Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet birisi ona söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin.