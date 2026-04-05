İstiklal’de ortalık savaş alanına döndü! AVM’de başlayan kavga sokağa taştı

İstiklal Caddesi’nde bir AVM’de başlayan gerginlik, kısa süre sonra sokakta tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

26 Mart’ta yaşandı

Olay, 26 Mart Perşembe günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AVM’ye gelen Mahmut G. ile güvenlik görevlisi Necdet Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Ardından bir süre sonra olay yerine gelen Mahmut G.’nin teyzesi Fatma Ş. ile Necdet Y. arasında kavga çıktı. Mahmut G.‘nin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldular

Diğer yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. Emniyete götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan taraflar hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık kararıyla serbest bırakıldı.