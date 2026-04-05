  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Hayat-Aktüel
16
Yeniakit Publisher
Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor
AA Giriş Tarihi:

Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Isparta'da yaşayan Sezer ailesi, üç nesil olarak atık ahşap parçaları ve eski eşyaları yeniden değerlendirerek hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

#1
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Atölyenin kurucusu 72 yaşındaki Mehmet Fatih Sezer, unutulmaya yüz tutmuş ahşap işlemeciliği sanatını gelecek nesillere aktarmak için 60 yıldır emek harcıyor.

#2
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla gönül verdiği işi uzun yıllardır devam ettiren Sezer, bu mesleği çocukları ve torunlarına da öğretti.

#3
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Emekli bankacı olan Vedat Can Sezer, babasının yaklaşık 60 yıl önce kurduğu ahşap atölyesinde işin başına geçerek atık malzemeleri işleyip geri kazandırıyor.

#4
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Evli ve iki çocuk babası olan 44 yaşındaki Sezer, babasından usta çırak ilişkisi ile öğrendiği ahşap işleme sanatını kızlarına da öğretti.

#5
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Vedat Can Sezer, AA muhabirine, emekli olmasının ardından çıraklık yaptığı atölyeye geri geldiğini söyledi.

#6
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Babası Mehmet Fatih Sezer'in kurmuş olduğu bu atölyede geri dönüştürülebilir objelere hayat vermeye çalıştıklarını belirten Sezer,

#7
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

"Atölyemizdeki ürünler ceviz kabuğundan, ağaç dallarına, tencere ve tava gibi kullanmadığımız, çöpe atılan veya doğada atıl halde bulunan ürünler.

#8
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Bu ürünleri değerlendirerek hem bütçemize katkı sağlıyoruz hem de çevresel geri dönüşüme destek olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

#9
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Geleneksel ahşap işlemeciliğini geliştirerek genç kuşaklara aktarmak istediğini anlatan Sezer, "Çalışmalarımızı workshop diye nitelendirilen gruplar halinde, atölye etkinlikleriyle farklılık katarak geliştiriyoruz.

#10
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Burada özellikle gençleri dijital bağımlılıktan uzak tutmak için güzel etkinlikler yapıyoruz. Bu sayede hem sosyalleşmiş hem de geri dönüşüme katkı sağlamış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

12 yaşında bu işe başladığını anlatan baba Mehmet Fatih Sezer ise ahşabın kendisi için bir tutku, yaşam sevgisi olduğunu belirterek,

#12
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

"Doğadaki gördüğüm nesneleri toplar atölyeme getiririm. Ziyan olmasın, çöpe gideceğine geri dönüştürelim." dedi.

#13
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Atölyenin 3. kuşak temsilcilerinden olan Ceren Sezer de bu mesleği okuldan arta kalan zamanlarında dedesi ve babasından öğrendiğini, kendisinin de bu sanatı sonraki nesillere aktaracağını dile getirdi.

#14
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Z kuşağı temsilcilerinin atık ve çevre bilincine duyarlı olduğunu ifade eden Ceren Sezer, "Çoğu atık zannettiğimiz şeyleri sanata dönüştürebiliriz.

#15
Foto - Ahşap atıklar maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Geri dönüşüm ve sıfır atık ile ilgili destekleyici şeyler yapıyoruz. Bu bağlamda atölyemizin çevreye duyarlılık konusunda katkı sağladığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23