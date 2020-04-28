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Yemek Tarifleri

İftar için çorba tarifi | Kabak çorbası nasıl yapılır?

İftar için hafif çorba tarifi | İftar sofraları için hafif bir çorba tarifi arayanlar "Kabak çorbası nasıl yapılır?" , "Kabaklı havuçlu çorba tarifi" , "Pratik kabak çorbası tarifi" , "Kremasız kabak çorbası tarifi" konularını araştırıyor. Peki, kabak çorbası nasıl yapılır?

2020-04-28 13:52:00 -
İftar için çorba tarifi | Kabak çorbası nasıl yapılır?

Sofraların olmazsa olmazıdır çorba. Hem hafif hem de besleyici bir tarif arayanlar için güzel bir önerimiz var. İşte, kabak çorbası tarifi!

Kabak çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yeşil kabak
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 su bardağı süt
  • 4 su bardağı su
  • Tuz, pul biber, karabiber, nane

Kabak çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın.

Unu ilave edip kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun.

Karıştırma işlemi sırasında sütü ilave edin.

Sütün ardından suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca doğradığınız kabak ve havuçları ekleyin.

Sebzeler yumuşayınca blendardan geçirin.

Baharat ve tuzunu ekledikten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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