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Siyaset İfşalar başladı! CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu ve Yavaş’a o gece ne yaptılar?
Siyaset

İfşalar başladı! CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu ve Yavaş’a o gece ne yaptılar?

Yeniakit Publisher
2023-05-19 14:19:00 -

Gazeteci Bahar Feyzan'ın 14 Mayıs seçim akşamı Tuncay Özkan hakkında söylediği ifadelerin ardından Enver Aysever'in açıklamaları da gündem oldu.

Seçim gecesi CHP içerisinde yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan gazeteci Bahar Feyzan, Tuncay Özkan hakkında bomba sözler sarf etti.

CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının yeterli olmadığına vurgu yapan Feyzan, "Onursal Adıgüzel gitti ama CHP'den Tuncay Özkan gitmeden CHP seçim kazanamaz. Erdoğan'ın ömrü yeter mi bilemem ama Tuncay Özkan'ın olduğu CHP'de, Erdoğan 5 seçim daha kazanır. Hatta ömrü yeterse 10 seçim daha kazanır. Partiyi avucunun içine almış, medyasını da kurmuş. Partide hiç kimsenin gözünü açtırmıyor, sesini çıkaran olursa fişini çekiyor. Kemal Beyi de kendi yönettiğini düşünüyor" dedi.

Açıklamasının devamında o gece Özkan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la da sorun yaşadığını ifade eden Feyzan, "Dün akşam belediye başkanlarına anlattığı şeyi buradan anlatmayacağım çünkü ayıp olur. Mansur Bey ve Ekrem Beye duyduğum saygıdan dolayı anlatmayacağım" şeklinde konuştu.

Enver Aysever de Özkan'a salladı

Kılıçdaroğlu'nun yancısı komünist Enver Aysever de Tuncay Özkan'a demediğini bırakmadı. Sosyal medyadan yaptığı yayında Aysever, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kim poz verdirdi? Maymun oldu adamlar." dedi. Ayrıca Aysever, "Halen Türkiye'de o gece manipülasyonu kim yaptı bilmiyoruz. Tuncay, Engin Özkoç ile birlikte ortak. Kılıçdaroğlu'nun Tuncay'ı milletvekili yapmak istemediğini biliyorum. Sanırım Engin Özkoç devreye girdi, yalvardı Tuncay Özkan, beni milletvekili yap, diye." ifadelerini kullandı.

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