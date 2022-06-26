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Ekonomi İfsadın başını İsrail çekiyor! 14 şirkete ve 10 üniversiteye milyonlarca dolarlık 'yapay et' fonu!
Ekonomi

İfsadın başını İsrail çekiyor! 14 şirkete ve 10 üniversiteye milyonlarca dolarlık 'yapay et' fonu!

İnsanlık aleyhinde ne varsa İsrail orada! İsrail, 'yapay et' araştırmalarında ve üretiminde faaliyet gösterecek şirketlere 18 milyon dolar hibe etmeye karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 23:59:00 - 2022-06-27 00:04:41
İfsadın başını İsrail çekiyor! 14 şirkete ve 10 üniversiteye milyonlarca dolarlık 'yapay et' fonu!

Times of Israel'de yer alan habere göre, dünyanın en büyük yapay et konsorsiyumu olarak görülen ortaklığa 18 milyon dolarlık fon hibe edilecek.

Konsorsiyum içerisinde 14 ayrı şirketin yanı sıra 10 üniversite ve araştırma kuruluşu bulunuyor.

İsrail son dönemde yapay et araştırmalarının yoğunlaştığı ülkeler arasında.

İsrail'in, devlet hibelerinin yanı sıra özel sektörden de milyonlarca dolarlık yatırım yapılan yapay et üretiminin merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Yapay et tartışmaları tüm dünyada devam ederken, İsrail'in bu konuda başı çeken birkaç ülke arasında olduğu dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Ahmet A.

Yasaklamakta geç kalmıyoruz yalnızca salağız

Nuri KARAMAN

Her şeytanlığın altından bunlar çıkıyor. Hergün dua ediyorum sadaka vermeden önce şu niyeti yapıp sadaka veriyorum. Allahım niyet ettim senin rızan için ümmeti muhammedin hayrına gitmesi niyetiyle yahudilerin siyonistlerin insi ve cinni şeytanların ümmeti muhammed ve müslümanlar ve mümin kullar ve senin yarattığın her türlü canlı üzerine kurdukları plan ve projelerin boşa çıkması niyetiyle niyet ettim sadaka vermeye . Lütfen bu şekilde hergün sadaka verin.
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