İfsad yasaları bayramı zehir etti Feminist dayatmalar yüzünden 16 bin çocuk ve 8 bin anne mahzun

Hasan Eğrigöz Ankara

Feminist grupların dayattığı İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 6284 gibi yasalar yüzünden kendi istekleri ve ailelerinin rızasını alarak genç yaşta evlenen erkekler, “tacizci, tecavüzcü” sıfatıyla hapiste yatarken yaklaşık 16 bin çocuk yine bir bayramı babasız, 8 bin anne ise eşlerinden uzakta geçirmek zorunda kaldı.

“Neden hâlâ bu zulüm görmezden geliniyor?”

Boşanan ailelerin çocukları da çocuk icrası yüzünden bayramı aile kavramından uzakta geçirirken, konuya ilişkin Akit’e konuşan Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, “Bir bayram hediye edilecek kadar değer verilen çocuklarımız, bu bayramı da boynu bükük geçirdi. Kimi çocuklar icra dairelerinde, kimi çocuklar hapishane görüş alanında babasını görmeye çalışırken, kimi çocuklar ise ebeveynin para kazanmasını bekledi bayramda görüşebilmek için. Yıllardır düzenleme bekleyen çocuk icrası, genç evlilik mağdurları ve boşanmanın feri sonuçları çocukların bir bayramı daha babasız annesiz geçirmesine sebep oldu. Bunlar bizim çocuklarımız. Bir kanun çıkarılırken neden halen ülkemizde bu zulüm görmezden gelinir? Bir ebeveyn icraya verecek parası yok ise çocuğunu göremez. Çocuklar emtia gibi haciz edilir. Artık bu bayram son olsun. Çocuklar boynu bükük kalmasın. Çocuk icrası insanlık suçudur. Çocukları adliyeden çıkaralım artık” dedi.

“Bu anlayış fıtratla, Allah’la savaşmaktır”

Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Sevim ise, “Çocuk ve kadın hakları savunucuları ses etmiyor ama burada asıl mağdur olan kadın ve çocuklardır. Kadınlar eşlerinden, çocuklar babalarından ayrı bir bayram yaşıyor. Çocuklar bu durumdan dolayı travma geçiriyor. Çünkü babaları tecavüzcüler koğuşunda. Bu anlayış fıtratla, Allah ile savaşmaktır. Bu feminizme gençlerimizi kurban etmektir. Çocuk haczi, 6284 Sayılı Kanun yüzünden zaten gençler evlenmekten korkar olmuş. Fuhşa serbestlik verip, aynı yaşta evlenene teşvik yerine ceza uygulanırsa bu fuhuş lobisini sevindirir” ifadelerini kullandı.

