İfsad bitti sıra ihyada! Dini ve örfi yapımıza uygun, insan odaklı sözleşme hazırlansın

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi sonrası destek açıklamaları ve uyarıcı nitelikte çağrılar gelmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nin neden olduğu yıkımı hatırlatan aile STK’larının temsilcileri, yeni sözleşmenin değerlerimizi yansıtan bir anlayışla hazırlanmasını ve ayrım gözetmeksizin şiddetin her türlüsüyle mücadele eden geniş kapsamlı bir mutabakat metni olmasını talep etti.

Yenisinde aile mutabakatı olmalı

Türk aile yapısını parçalayan, Batılı değerleri temel alan, toplumun inanç, gelenek ve göreneklerini göz ardı eden İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına bir destek de Temiz Toplum Derneği’nden geldi. İstanbul Sözleşmesi’ne uzun süredir eleştiriler yönelttikleri ifade eden Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Bu sözleşme kadınları korumuyor, kadına karşı şiddeti kesinlikle önlemiyordu. Şimdi bu sözleşmenin kaldırılmış olması, bir hatadan dönülmüş olması sebebiyle gerek kararı alan Cumhurbaşkanımıza gerekse bu sözleşmeye karşı mücadele yürüten herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sadece sözleşmeyi iptal etmenin yeterli olmadığına vurgu yapan Ay, “Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesinin yolu şiddetin bileşenleri ile mücadeleden geçiyor” diyerek kadının beyanı esas alınarak babaları evlerinden koparan 6284 sayılı kanun ve sözleşmenin diğer türevlerinin de kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Şiddeti önlemek adına atılacak adımlar sırasında yeni bir İstanbul Sözleşmesi ile karşı karşıya kalınmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Ay sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, bir Aile Mutabakatı önermiştik. Bugün Ankara Sözleşmesi gibi isimler konuşuluyor. Tabii ki şiddeti önleyecek adımlar atılmalı. Ancak, bu adımlar atılırken yeni bir İstanbul Sözleşmesi ile karşı karşıya kalınmamalı ve uyuşturucu, alkol, kumar gibi şiddetin gerçek bileşenleri göz ardı edilmemeli” dedi.

Kulluk bilinci baz alınmalı

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının mutluluk verici bir gelişme olduğunu ifade eden İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, “İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması mutluluk verici bir gelişmedir. Herhangi bir cins değil insan baz alınarak şiddeti önleyici yasalar hazırlanmalıdır. Bu yasalar hazırlanırken de toplumumuzun örf, adet gelenek ve görenekleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır” dedi. Toplumun gerçeklerine uyan yasaların yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten Akbaş, “Yeni sözleşme kulluk bilinci temeliyle inşa edilmelidir. Herhangi bir cins değil insan baz alınarak şiddeti önleyici yasalar hazırlanmalıdır. Bu yasalar hazırlanırken de toplumumuzun örf, adet gelenek ve görenekleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır” ifadelerini kullandı.