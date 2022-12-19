İflas ettiğini duyurmuştu! Olay açıklama: Kripto para aracı şirketi Binance Voyager'ın varlıklarını satın alacak

Binancekripto para aracı şirketi Voyager'in varlıklarını satın alacağı duyuruldu.

Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan Voyager'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, müşterilere ve diğer alacaklılara mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarı iade edebilmek amacıyla stratejik seçenekleri değerlendirdikten sonra varlıkları için en yüksek teklifi veren Binance.US'i seçtiği aktarıldı.

1,02 MİLYAR DOLARA SATIŞ YAPILDI

Açıklamada, Binance.US'in teklifinin değerinin 1,02 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Binance.US'in Voyager'a iyi niyet göstergesi olarak 10 milyon dolar yatıracağı belirtilen açıklamada, 15 milyon dolara kadar olan belirli harcamaları da karşılayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Binance.US satın alma işlemiyle, mahkeme onaylı ödemelere uygun olarak müşterilere kripto parayı ödemeyi amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Voyager Digital, temmuz ayında iflas başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Şirketin iflas başvurusuna ilişkin duruşması 5 Ocak 2023'te görülecek.