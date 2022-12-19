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Aktüel İflas ettiğini duyurmuştu! Olay açıklama: Kripto para aracı şirketi Binance Voyager'ın varlıklarını satın alacak
Aktüel

İflas ettiğini duyurmuştu! Olay açıklama: Kripto para aracı şirketi Binance Voyager'ın varlıklarını satın alacak

Binance kripto para aracı şirketi Voyager'in varlıklarını satın alacak. Geçtiğimiz yaz aylarında iflas ettiğini açıklayan, ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, varlıklarını Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US'e satacağını duyurmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 22:29:00 - 2022-12-19 23:00:37
İflas ettiğini duyurmuştu! Olay açıklama: Kripto para aracı şirketi Binance Voyager'ın varlıklarını satın alacak

Binancekripto para aracı şirketi Voyager'in varlıklarını satın alacağı duyuruldu.

Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan Voyager'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, müşterilere ve diğer alacaklılara mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarı iade edebilmek amacıyla stratejik seçenekleri değerlendirdikten sonra varlıkları için en yüksek teklifi veren Binance.US'i seçtiği aktarıldı.

1,02 MİLYAR DOLARA SATIŞ YAPILDI

Açıklamada, Binance.US'in teklifinin değerinin 1,02 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Binance.US'in Voyager'a iyi niyet göstergesi olarak 10 milyon dolar yatıracağı belirtilen açıklamada, 15 milyon dolara kadar olan belirli harcamaları da karşılayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Binance.US satın alma işlemiyle, mahkeme onaylı ödemelere uygun olarak müşterilere kripto parayı ödemeyi amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Voyager Digital, temmuz ayında iflas başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Şirketin iflas başvurusuna ilişkin duruşması 5 Ocak 2023'te görülecek.

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