İflas ettiği yazılıp çizilen Türk devi az önce Türkiye'ye duyurdu: İflas etmedik

İş insanı Mehmet Dinçerler'in patronu olduğu ve büyük kısmı Türkiye'de olmak üzere dünyada toplam 1200 civarında şubesi bulunan Gloria Jean's’in bağlı olduğu 6.5 milyon TL sermayeli Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye iflas istemiyle dava açıldığı iddia edildi.

Halk TV'de yer alan habere göre şirkete iflas istemiyle dava açan ise City Center İnşaat Turizm ve İşletmecilik AŞ (Özyurt AŞ)'ydi.

Öte yandan Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Gloria Jean's geçen yıl mart ayından itibaren Uğur Bıkım’a ait görünüyordu.

Yalanlandı

Çıkan haberler üzerine Mehmet Dinçerler'den bir açıklama geldi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, LinkedIn hesabından bir açıklama yayınlayan Dinçerler, iddiaları reddererek şu ifadelere yer verdi:

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"Son birkaç saat içerisinde sosyal medyada ve internette dolaşan markamızla ilgili haberin aslı olmadığı gibi hakkımda ve ortağı olduğum hiçbir şirkette böylesine bir başvuru veya dava yoktur.

Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz.

Yayınlanan haberin aksine markamıza olan yoğun ilgiyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da daha da güçleneceğimiz günlerin müjdesini vermek ister, asılsız bu içeriğe özellikle itibar etmemenizi ve çıkan asılsız haberi yapan kişi ya da kurumlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildirmek isterim."