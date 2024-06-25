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Ekonomi İflas etti! Ekonomik kriz: Bir ülkeden daha açıklama geldi! Firma iflas bildiriminde bulunduk diyerek duyurdu!
Ekonomi

İflas etti! Ekonomik kriz: Bir ülkeden daha açıklama geldi! Firma iflas bildiriminde bulunduk diyerek duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-06-25 01:20:00 - 2024-06-25 01:49:18
İflas etti! Ekonomik kriz: Bir ülkeden daha açıklama geldi! Firma iflas bildiriminde bulunduk diyerek duyurdu!

Küresel ekonomik krizden kaynaklı iflaslara bir yenisi daha eklendi. Bu kez enerji devi iflas bildiriminde bulundu. FTI Otelcilik şirketi Meeting Point de iflasını istedi.

İflas eden FTI grubu içinde durumu en iyi olan bu nedenle de iflas yerine konkordato talebinde bulunun Meeting Point’in de iflası istendi.

Münih Mahkemesi Meeting Point International ile birlikte Meeting Point Hotelmanagement şirketi için de yapılan başvurunun 24 Haziran’da kabul edildiği bildirildi.

Münih Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen hukuk bürosundan yeniden yapılandırma uzmanı ve avukat Oliver Schartl, her iki şirket için de geçici iflas yöneticisi olarak atandı.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu sekiz ülkede; İtalya, Hırvatistan, Fas, Mısır, Kanarya Adaları, Malta,Yunanistan ve Türkiye'de 5’i kendisine ait, 50’si işletmecisi olduğu toplam 55 oteli bulunan Meeting Point otellerinin operasyonel faaliyetlerini etkilemeyeceği bildirildi.

Meeting Point International’ın 17 ülkede 49 acentesi bulunuyor.

Meeting Point Hotelmanagement portföyünde; Labranda, Design Plus, Kairaba, Lemon & Soul ve MP Hotels otel markaları bulunuyor.
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Geçici iflas yöneticisi Oliver Schartl, otel şirketlerinin uzun vadeli geleceğini güvence altına almak amacıyla her ülkedeki yöneticilerle temas halinde olduklarını belirterek, "Otel şirketlerinin mevcut değerlerini güvence altına almak ve mümkün olduğunca çok sayıda yerel istihdamı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

sanayigazetesi'ne göre: Schartl, hızlı bir şekilde tamamlanması gereken yapılandırılmış bir satış sürecini başlattıklarını söyledi.

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