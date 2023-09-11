İflas edip yalıda oturmaya devam eden işadamıyla ilgili şok eden iddia! Yaptıkları pes dedirtti

Cemiyet dünyasının ünlü ismi Ali Karacan ve Zeynep Dirvana 'yalı' için karşı karşıya geldi. Zeynep Dirvana’ya ait olan Kanlıca’daki Dirvana Yalısı’nda 23 yıldır oturan Ali Karacan, son 8 yıldır doğru düzgün kira ödemeyince ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Zeynep Dirvana, Karacan’a tahliye davası açmış ama kazanmasına rağmen Karacan konutu boşaltmamıştı. Üstelik Karacan, “İflas ettim” diyerek yalıda oturmaya devam etmiş ve dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşınmıştı. İstinaf Mahkemesi’nin kararı henüz açıklanmadı ama bu süreç devam ederken Ali Karacan yine kirasını ödememeye başlamış.

Yalıdan çıkmamak için 'Ali Cengiz oyunları'

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın yazısına göre Ali Karacan, dillere destan partilerine ev sahipliği yapan yalıdan çıkmamak için bir sürü ‘ali cengiz oyunu’ çevirmiş.

Zeynep Dirvana, Karacan yüzünden kanser olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Mahkemeyi kazanınca 7 tane kurban kesmiştim. Adak adadım, evden çıkınca 7 tane daha keseceğim. 8 yıldır doğru düzgün kira ödemiyor; kendini haklı göstermek için de ‘İflas ettim’ diye beyan ediyor. İflas eden adam, yalıda mı oturur? Mahkeme tahliye için tebligat üstüne tebligat gönderiyor ama tebligatların hiçbiri ulaşmıyor. Sonradan anladık ki, evin kapı numarasını değiştirmiş! Konutun gerçek kapı numarası 58, ama Karacan üzerine 62 yazdırmış. Postacı geliyor, adresi bulamıyor, tebligat geri dönüyor. Zaten evde çalışanları oturuyor gibi göstermiş. Kendi gerçek ikameti Ümraniye’de görünüyor.”

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