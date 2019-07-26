0553 313 94 23

İflas eden süt fabrikasının satışının durdurulmasına üreticilerden tepki

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki iflas eden süt ürünleri fabrikası KETAŞ A.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
İflas eden süt fabrikasının satışının durdurulmasına üreticilerden tepki

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki iflas eden süt ürünleri fabrikası KETAŞ A.Ş.’nin satışının durdurulmasına üreticiler ve alacaklılar tepki gösterdi.


1974 yılında Almanya’da 800 gurbetçiler tarafından kurulan faaliyetlerine ise 1987 yılında Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi’nde başlayan KETAŞ Gıda San. Tic. A.Ş. beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağ, yoğurt, lor peyniri imalatı yaparken ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ederek yönetim kurulu tarafından yılbaşı itibariyle fabrikanın kapandığı ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde süt ürünleri fabrikasının satışının durdurulmasına üreticiler ve alacaklılar fabrika önünde tepki gösterdi. Bir basın açıklaması düzenleyen grup adına konuşan Pehlivan Bayrak, KETAŞ A.Ş.’den alacaklı olanların sadece nakliyecilerden ibaret olmadığına vurgu yaparak, “Buradan Fadime Ablanın, Temel Amcanın, köylünün süt parası da burada kalmıştır” dedi.


Bayrak, “Biz paramızı nasıl alacağız? Yetkililerden bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Bunun arkasındaki güç kimdir? Varsa çıksın ortaya söylesin; KETAŞ neden satılmıyor? Havza’da 250 dönüm arazisi var. Arabalar hacizli. Nakliyeciler nakliyelerini alamıyor. Sütçü, emekçi hakkını alamıyor. KETAŞ’ın mal varlığı olmasına rağmen neden hala satılmıyor? Satılsın ve herkesin parası ödensin. Hakkımızı alabilmek için ne yapmamız, hangi yola başvurmamız lazım? Çare arıyoruz. Alacaklarımızın peşindeyiz. Köylü Fadime Abla bize, ‘Haram olsun size verdiğim sütler’ diyor. Biz de buradan paramızı alamayınca suç bizim mi? Fadime Abla parasını istiyor, Temel Amca parasını istiyor. Gerçekler bunlardan ibarettir” şeklinde konuştu.


Öte yandan, KETAŞ A.Ş.’den 50 işçi, 15 taşıyıcı ve 2 bin 500 müstahsilin alacağı olduğu öğrenildi.


Yoğun güvenlik önleminin alındığı basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilyurt Belediyespor’un hazırlık maçı takvimi belli oldu
    1. Yeşilyurt Belediyespor’un hazırlık..
    2. Uğurlu Köyünde selin izleri siliniyor
    3. Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla..
    4. Aydın’da trafik kazası; 3 yaralı
    5. Bartın Üniversitesi 10 ayda 39 ton..
    6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    7. Ukraynalı animatör Müslüman oldu
    8. ECB anketinde enflasyon ve işsizlik..
    9. Mersin'de korkutan orman yangını
    10. Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
    11. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    12. Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de..
    13. "Çoklu organ tutulumlu mide kanseri"..
    14. Silah ticareti yapan 48 şahıs yakalandı
    15. Fındık taban fiyatının belirlenmesi
    16. Diyarbakır’da makas atan yolcu..
    17. Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı:..
    18. AK Parti’li yöneticiler, Mardin’e..
    19. DÜZELTME
    20. Bunları yapmadan sakın tatile çıkmayın!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi