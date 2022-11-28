İflas eden şirkete beklenmedik teklif

Daha önce iflas eden Voyager’a FTX ve Binance teklif verirken, ABD ulusal güvenliği ile ilgili endişeler nedeniyle FTX’in teklifi öne çıkmıştı. FTX’in iflas etmesinin ardından Binance, Voyager’a yeniden teklif verdiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto varlık platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, Bloomberg ile yaptığı röportajda Binance’in ABD’deki şirketi Binance US’in daha önce iflas eden kripto para aracı şirketi Voyager’a yeniden teklif verdiğini doğruladı.

Kripto para aracı şirketi Voyager’ın iflas etmesinin ardından, kripto platformları FTX ve Binance şirketi satın almak için teklif vermişlerdi. Bu dönemde Binance’in teklifi, ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu endişesiyle geride kalırken, FTX’in teklifi öne çıkmıştı.

Changpeng Zhao “ABD ulusal güvenliği ile ilgili olan endişelerin, bize karşı FTX tarafından çıkartılan söylentilerden kaynaklandığını düşünüyorum” dedi.

Zhao'nun Kanada’da büyümesine rağmen, doğum yerinin Çin olması nedeniyle Binance’in bir Çin şirketi olduğu iddia ediliyor. Zhao ise buna “Ben Kanada vatandaşıyım” diyerek cevap veriyor.

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