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Ekonomi İflas eden şirket duyurdu: Müşterilerin parasını ödeyeceğiz
Ekonomi

İflas eden şirket duyurdu: Müşterilerin parasını ödeyeceğiz

İflas eden kripto para platformu BlockFi, müşterilerin parasını geri ödemek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 12:49:00 -
İflas eden şirket duyurdu: Müşterilerin parasını ödeyeceğiz

İflas eden kripto para platformu BlockFi, ABD Mahkemesi’nden bir talepte bulundu.

Bitcoinsistemi internet sitesinde yer alan habere göre, İflas eden şirketler arasında yer alan kripto kredi şirketi BlockFi'den yeni bir hamle geldi. Şirket ABD iflas Mahkemesi’nden bir talepte bulundu.

İflas eden BlockFi, mahkemeden müşterilerin halihazırda BlockFi cüzdanlarında kilitli olan dijital varlıklarını çekebilmelerine izin vermesini istedi.

Müşterilerine mahkemeden bir talepte bulunduklarını belirten BlockFi, müşterilerine göndermiş olduğu bir e-postada şirketin bu talebinin kullanıcılara platformda kalan kripto varlıklarını geri iade etme konusunda büyük bir adım olduğunu söyledi.

Söz konusu e-postada şu ifadelere yer verildi:

“Müşterilerin BlockFi Cüzdan Hesaplarında kilitli kalan fonlarının tamamen kendilerine ait olduğuna inanıyoruz.

BlockFi Cüzdanınızda tutulan kripto para biriminin mülkiyetinin her zaman sizde kalacağını ve BlockFi’ye aktarılmayacağını tekrar hatırlatıyoruz.

Bu nedenle, ABD İflas Mahkemesinden, müşterilerin BlockFi Cüzdan Hesaplarında tuttukları dijital varlıklarını geri çekmelerine izin verilmesi için yetki talebinde bulunduk.”

BlockFi’nin talebiyle ilgili duruşmanın 9 Ocak 2023’de yapılması planlanıyor.

Hatırlanacağı üzere 10 Kasım tarihinde BlockFi platformunun para çekme işlemleri durdurmuştu.

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