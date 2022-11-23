İflas eden o dev otelle ilgili flaş karar

Yaklaşık 2 yıl önce hizmetine ara veren, 2022 yılı başında da tamamen kapanan, otelin içinde bulunan eşyalara haciz konularak satışa çıkarılan Kocaeli'deki Hampton By Hilton Hotel’in akıbeti belli oldu.

Kocaeli'de Symbol AVM’nin arkasında hizmet veren Hampton By Hilton Hotel, işletmecisi Ever Kocaeli Otelcilik firmanın iflası sonrası hizmetine ara vermiş, çok geçmeden otelin açılmamak üzere kapandığı açıklanmıştı.

Yeniden otel olarak hizmet verecek

Kapanan otel sonrası binanın ne olacağı uzun süre belirsizliğini korurken bir dönem yurt olarak hizmet vereceği konuşulan binanın iş merkezi olarak da kullanılabileceği iddia edilmişti. Yeni kullanım şekli ile ilgili birçok iddia ortaya atılan binanın iddiaların aksine yeniden otel olarak hizmet vereceği öğrenildi.

Eşyaların satışından vazgeçildi

Kiralanacak binanın yeniden otel olacağı öğrenilirken yöneticilerin binayı kiralamaya talip olan firmalarla görüştüğü öğrenildi. 207 oda, teras katı, spor salonu ve daha birçok birim yer alan binanın yeni işletmecisinin oteli nasıl bir düzenle işleteceği henüz netlik kazanmazken icradan satışa çıkan otelin içindeki eşyaların satış kararından vazgeçildiği ve otel üzerindeki icra işlemlerinin sona erdiği öğrenildi.

Ever Kocaeli Otelcilik tarafından işletilen Kocaeli Hampton By Hilton Hotel'de kullanılan ve Kocaeli İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan toplam 301 kalem malzemenin tamamı için 1 milyon 666 bin 652 TL muhammen bedel belirlenmişti.

Turizm Ajansı