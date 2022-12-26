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Medya İflah olmaz Erdoğan karşıtı Necati Doğru, sonunda "doğru"yu buldu! Yazısını okuyanın ağzı bir karış açık kaldı
Medya

İflah olmaz Erdoğan karşıtı Necati Doğru, sonunda "doğru"yu buldu! Yazısını okuyanın ağzı bir karış açık kaldı

Sık sık Türkiye karşıtı haberlere imza atan İngiliz haber ajansı Reuters, yayınladığı bir iş ilanında açıkça Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını duyurmuştu. Konuyu köşesine taşıyan iflah olmaz Erdoğan karşıtı Necati Doğru, herkesi şaşırtan bir yazıya imza attı. "Erdoğan'ı günahım kadar sevmiyorum ama..." şerhini düştüğü Sözcü'deki yazısında Reuters'in tutumunu eleştiren Doğru, böylece ahir ömründe "doğru" bir iş yapmış oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:09:00 -
İflah olmaz Erdoğan karşıtı Necati Doğru, sonunda "doğru"yu buldu! Yazısını okuyanın ağzı bir karış açık kaldı

Sık sık Türkiye karşıtı haberlere imza atan İngiliz haber ajansı Reuters, yayınladığı bir iş ilanında açıkça Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını duyurmuştu.

Konuyu köşesine taşıyan iflah olmaz Erdoğan karşıtı Necati Doğru, herkesi şaşırtan bir yazıya imza attı. "Erdoğan'ı günahım kadar sevmiyorum ama..." şerhini düştüğü Sözcü'deki yazısında Reuters'in tutumunu eleştiren Doğru, böylece ahir ömründe "doğru" bir iş yapmış oldu. 

İşte o ilginç yazının ilgili bölümü: 

“(…) Erdoğan'ı günahım kadar sevmiyorum.

O da beni sevmiyor.

Tamam da…

Reuters'in açıkça Türkiye'ye düşmanlık yapacak; peşin hükümlü, vurma gazetecisi araması beni bile Tayyip Erdoğan'ı savunmaya vidalar.

Reuters'in lekesi var.

Satılmış gazeteci oldu.

Genel Yayın Müdürümüzü arayacağım, Reuters ile “abone” bağlantımız varsa, kesebilir miyiz diye rica edeceğim."

 

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Yorumlar

mevhibe inal

Türkiye'nin Bağımsızlığı için hepimizin Doğruya doğru, Yanlışa yanlış diyebilmemiz lazım. Bizi darmadağın etmek için her çatlaktan sızıp sendelememizi bekleyenler var!

Tufan

Sen kabuğunu kırmışsın necati! Sen de Reisi seviyorsun da şizofren tayfadan tırsıyorsun
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