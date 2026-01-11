İffet Saraçoğulları’ndan Zamanın Ötesinde Bir Sanat Dili

Sanatçının “Zamanın Ötesinde” başlığı altında şekillenen çalışmaları, zamanı kronolojik bir çizgi olarak değil; yüzeyler, dokular ve ışık aracılığıyla hissedilen bir deneyim olarak ele alıyor. Katmanlar arasında ilerleyen formlar, izleyiciyi belirli bir anlatıya yönlendirmekten çok, kişisel bir okuma alanı açmayı amaçlıyor.

Saraçoğulları’nın eserlerinde öne çıkan reçine yüzeyler, organik dokular ve ışıkla değişen derinlikler; her bakışta farklı bir detayın görünür olmasına imkân tanıyor. Başlangıç ve bitiş fikrinden uzak duran bu yaklaşım, süreklilik duygusunu ön plana çıkaran bir görsel akış sunuyor.

Sanat pratiğini, 20 yılı aşkın reklamcılık ve iletişim kariyerinden edindiği stratejik bakış açısıyla besleyen Saraçoğulları, güçlü görsel anlatımı kavramsal bir bütünlük içinde ele alıyor. Kompozisyon, ritim ve yüzey dengesi, sanatçının çalışmalarında belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

Sanatçı, IAAF Sanat Fuarı’na 2024 ve 2025 yıllarında iki ayrı edisyonda katılmış; bunun yanı sıra Art in White Gallery by IAAF seçkilerinde yer almış ve TOÇEV yararına düzenlenen özel etkinliklerde eserlerini sanatseverlerle buluşturmuştur.

İffet Saraçoğulları’nın çalışmaları, çağdaş soyut sanat içinde zamansızlık kavramını odağına alan, izleyiciyi yavaşlamaya, bakmaya ve hissetmeye davet eden bir durak olarak konumlanıyor.