  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İfade veren provokatör Ataylı hakkında flaş karar
Gündem

İfade veren provokatör Ataylı hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
2024-01-05 12:31:00 -
İfade veren provokatör Ataylı hakkında flaş karar

Proovokatif söylemleriyle gündemden düşmeyen çakma gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadesinin ardından, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde Altaylı, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Burada savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih Altaylı kıvırdı
Fatih Altaylı kıvırdı

Gündem

Fatih Altaylı kıvırdı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cezaevini boylayabilir! Galatasaraylı Altaylı'ya ultraslan tokadı
Cezaevini boylayabilir! Galatasaraylı Altaylı'ya ultraslan tokadı

Gündem

Cezaevini boylayabilir! Galatasaraylı Altaylı'ya ultraslan tokadı

Sosyal medyayı sallayan video! "Fatih Altaylı: Evet salağım"
Sosyal medyayı sallayan video! "Fatih Altaylı: Evet salağım"

Sosyal Medya

Sosyal medyayı sallayan video! "Fatih Altaylı: Evet salağım"

Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Medya

Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, "Altaylı, sevgilisi ve golf sopası" gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun
Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, “Altaylı, sevgilisi ve golf sopası” gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

Medya

Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, “Altaylı, sevgilisi ve golf sopası” gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23