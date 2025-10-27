İETT’de alkollu araç kullanandan sonra bunu da gördük! Böyle olur Ekrem'in şoförü
Otobüslerde her gün bir kaza , yangın ve arıza ile yaşamaya alışkın İstanbullu bütün bunlar yetmezmiş gibi alkollü, psikopat, saldırgan şoförlerden de bıktı. Son olarak Ekrem’in şoferlerinden bir yaptığı haraket ile bu kadar da olmaz dedirtti. Keyif düşkünü şoför, ayağını "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana uzatarak araç kullanırken, o anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.
İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AYAĞINI CİHAZA UZATTI
Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.
YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Şoförün trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Gündem
Yine İETT dehşeti: Motosikletliyle tartışan şoför sinir krizi geçirip durakta bekleyenleri ezdi: 1 ölü, 4 yaralı