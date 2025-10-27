İETT’de alkollu araç kullanandan sonra bunu da gördük! Böyle olur Ekrem'in şoförü

Otobüslerde her gün bir kaza , yangın ve arıza ile yaşamaya alışkın İstanbullu bütün bunlar yetmezmiş gibi alkollü, psikopat, saldırgan şoförlerden de bıktı. Son olarak Ekrem’in şoferlerinden bir yaptığı haraket ile bu kadar da olmaz dedirtti. Keyif düşkünü şoför, ayağını "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana uzatarak araç kullanırken, o anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.