İETT'de alkollu araç kullanandan sonra bunu da gördük! Böyle olur Ekrem'in şoförü
İETT’de alkollu araç kullanandan sonra bunu da gördük! Böyle olur Ekrem'in şoförü

İETT’de alkollu araç kullanandan sonra bunu da gördük! Böyle olur Ekrem'in şoförü

Otobüslerde her gün bir kaza , yangın ve arıza ile yaşamaya alışkın İstanbullu bütün bunlar yetmezmiş gibi alkollü, psikopat, saldırgan şoförlerden de bıktı. Son olarak Ekrem’in şoferlerinden bir yaptığı haraket ile bu kadar da olmaz dedirtti. Keyif düşkünü şoför, ayağını "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana uzatarak araç kullanırken, o anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYAĞINI CİHAZA UZATTI

Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.

YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Şoförün trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yorumlar

Kaan

g.v.roğlunun pkk gibi düşünüyor Müslüman Türk halkı ile sorunu büyük. böyle olmasını istiyor o da bu zafiyet değil. düşünce pkk aynnı ne zarar verirsem o kar düşmana zihniyeti var..chp toplumuda zaten buna yakın çoğunluk.. kendi kanallarında süte siyah diyip bu propagandayla chp avaneleri kabul ediyor. neden çünkü karşı kötü islam,şeriat peropagandası temelleri büyük o yüzden süt ınlarda siyahtır..bizde elbet intikam alınacak o 100 yıllık kayıp ve yok oluş taktiği onlardan sorulacak

songül karakoç

SİZ KAAN DENİLEN KENDİNİ BİLMEZ İN YORUMUNU NASIL YAYINLARSINIZ.NE İNTİKAMI ALINACAKMIŞ.G.V.R DA KENDİSİ.
