Esad’ın güvenlik merkezi toplu mezar çıktı: Giren çıkmamış!
13 yıllık iç savaşın ardından Esad zulmünden kurtuluşunun 1. Yılın kutlayan Suriye’de hemen her gün yeni toplu mezarlar ortaya çıkıyor. Daha 2 hafta önce Halep’tu bulunan toplu mezarın ardından bu kez İdlib’de hem de güvenlik merkezi olarak kullanılan yapının altından toplu mezar bulundu.
Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin kuzeyindeki İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentindeki eski bir devlet güvenlik merkezinde toplu mezar ortaya çıkarıldı. Mezarların, merkezin metruk binasının içerisindeki çukurlarda bulunduğu kaydedildi.
13 yıllık iç savaşından ardından hemen her karış toprağından toplu mezarlar ortaya çıkan Suriye’de yaklaşık 2 hafta önce de Halep’te de bir toplu mezar bulunmuştu.