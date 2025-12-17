Başkan Erdoğan’ın kabul ettiği heyetten sürpriz isimler! Külliye'de 'Ankara' zirvesi

Kabulde, Ankara’nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere heyetin kurumları tarafından geliştirilen ortak çalışma ve projeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildi.

ESENBOĞA METRO HATTI VE ANKARA’DAN YURTDIŞI UÇUŞLARININ ARTIRILMASI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan’ın da bulunduğu kabulde, Ankara Ticaret Odası’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması ve Esenboğa Havalimanı’na yapılması planlanan metro hattı başta olmak üzere, Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önem taşıyan konulara ilişkin görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz etti.

Baran kabulde, Ankara Ticaret Odası’nın dijital dönüşüm alanında yenilikçi bir vizyonla hayata geçirdiği, yapay zekâ destekli ATONET Akıllı Asistan projesiyle 2025 Melbourne Dünya Odalar Yarışması’nda 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak “En İyi Oda İnovasyonu Projesi” kategorisinde elde ettiği dünya birinciliği ödülünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE GÜÇLÜ BİR PERSPEKTİF SUNDUĞUNA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

ATO Başkanı Baran, kabule ilişkin yaptığı değerlendirmede “Yoğun gündemine rağmen bizlere vakit ayıran ve ilettiğimiz konuları büyük bir hassasiyetle dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, ülkemizin geleceğine güçlü bir perspektif sunduğuna yürekten inanıyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak; üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak, üyelerimizin rekabet gücünü yükseltmek ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.