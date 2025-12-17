Oscar ödülleri 2029'dan itibaren televizyon yerine YouTube'da yayınlanacak

  • İSTANBUL
Hollywood’da bir devir kapanıyor! Oscar törenleri, 2029 yılından itibaren televizyon kanallarını terk ederek sadece YouTube üzerinden ve dünya genelinde ücretsiz olarak yayınlanacak.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 100 yıllık geleneksel yayın modelini tamamen değiştirecek devrim niteliğinde bir karara imza attı. Milyonları ekran başına kilitleyen Oscar gecesi dijitale taşınıyor.

TELEVİZYONUN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Resmi açıklamaya göre, 2028'deki 100. yıl özel töreni, mevcut yayıncı ABC kanalında gösterilecek son Oscar olacak. 2029-2033 yıllarını kapsayan yeni anlaşma ile törenin tek yayıncısı dünya devi YouTube olacak.

Akademi, bu hamleyle daha genç ve küresel bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. En çarpıcı detay ise; törenin YouTube üzerinden tüm dünyada herkese açık ve ücretsiz sunulacak olması.

DEV ARŞİV ELLERİNİZİN ALTINDA

Anlaşma sadece canlı yayını değil, tarihin en büyük sinema arşivini de kapsıyor. Akademinin 52 milyon parçalık dev koleksiyonu dijital erişime açılacak.

Öte yandan, 2026 Oscar yarışında Türkiye için gurur verici bir gelişme yaşandı. TRT ortak yapımı "Palestine 36", Filistin'in adayı olarak "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde ilk 15 film arasına girerek kısa listeye kalmayı başardı.

 

