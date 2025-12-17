  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
James Webb'den şaşırtan buluş, ilginç olay: Kimliği belirsiz elmas yağan gezegen! Bilim insanları tüm detayları paylaştı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
James Webb'den şaşırtan buluş, ilginç olay: Kimliği belirsiz elmas yağan gezegen! Bilim insanları tüm detayları paylaştı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanan bilim insanları, bugüne kadar gördüklerine hiç benzemeyen bir atmosfere sahip bir gezegen keşfetti. Kimliği belirsiz gezegenle ilgili tespitlerde bulunan Bilim insanları tüm detayları paylaştı

#1
Foto - James Webb'den şaşırtan buluş, ilginç olay: Kimliği belirsiz elmas yağan gezegen! Bilim insanları tüm detayları paylaştı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanan bilim insanları, bugüne kadar gördüklerine hiç benzemeyen bir atmosfere sahip bir gezegen keşfetti. Bilim insanları tüm detayları paylaştı

#2
Foto - James Webb'den şaşırtan buluş, ilginç olay: Kimliği belirsiz elmas yağan gezegen! Bilim insanları tüm detayları paylaştı

Şikago Üniversitesi'nden Michael Zhang ve ekibi, yaklaşık Jüpiter'in kütlesine sahip ancak tipik bir gaz devine pek benzemeyen bir ötegezegen buldu. Şekli limona benzeyen PSR J2322-2650b adlı gezegen, bir pulsarın yörüngesinde dönüyor. Pulsarlar, tıpkı diğer nötron yıldızları gibi, büyük kütleli bir yıldızın yakıtını tüketip süpernova patlaması yaşamasının ardından meydana geliyor. Bu patlamanın ardından geriye, Güneş'in 1-2 katı bir kütleye sahip ancak yaklaşık 20 kilometre çapı olan, son derece yoğun çekirdek kalıyor. Pulsarlar, son derece hızlı dönen nötron yıldızlarıdır. Pulsarla arasında 1,6 milyon kilometre gibi kısa bir mesafe (karşılaştırmak gerekirse Dünya, Güneş'ten yaklaşık 100 kat daha uzakta) olan gezegen, bir turunu 7,8 saatte tamamlıyor. Bu yakınlıktan dolayı pulsarın kütleçekim kuvveti, gezegeni tuhaf bir limon şekline sokuyor. Ancak yeni keşfedilen gezegenle ilgili ilginç olan şey, bir pulsarın etrafında dönmesi değil, daha önce görülmemiş bir atmosfer bileşimine sahip olması. Araştırma ekibinden Peter Gao "Sonuçlar tam bir sürpriz oldu" diyor: Verileri aldıktan sonra hepimizin ortak tepkisi 'Bu da ne?' olmuştu. Beklediğimizden son derece farklıydı. Sözkonusu pulsar büyük ölçüde gama ışını yayıyor ve JWST evreni kızılötesi ışıkta görmek üzere tasarlandığı için pulsar teleskobun görüşünü kapatmıyor. Bilim insanları bu sayede PSR J2322-2650b'yi rahatça gözlemleme imkanı buldu.

#3
Foto - James Webb'den şaşırtan buluş, ilginç olay: Kimliği belirsiz elmas yağan gezegen! Bilim insanları tüm detayları paylaştı

Bulguları hakemli dergi The Astrophysical Journal Letters'ta dün (16 Aralık) yayımlanan çalışmaya göre gezegenin atmosferi büyük ölçüde helyum ve karbondan meydana geliyor. Araştırmacılar gökcismini kaplayan karbon bulutlarının, yoğunlaşarak elmas oluşturduğunu tahmin ediyor. Bugüne kadar incelenen yaklaşık 150 ötegezegen atmosferinden hiçbirinde tespit edilebilir seviyede moleküler karbon bulunmamıştı.

#4
Foto - James Webb'den şaşırtan buluş, ilginç olay: Kimliği belirsiz elmas yağan gezegen! Bilim insanları tüm detayları paylaştı

Zhang, "Bu, daha önce kimsenin görmediği yeni bir gezegen atmosferi türü" diyerek ekliyor: Su, metan ve karbondioksit gibi bir ötegezegen üzerinde görmeyi beklediğimiz normal moleküller yerine, moleküler karbon, özellikle de C3 ve C2 gördük. Karadul sistemi mi? Araştırmacılar bu kadar yüksek oranda karbon içeren bir bileşimin nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışıyor. Gezegendeki sıcaklıklar 2 bin 40'la 650 derece arasında değişiyor. NASA'ya göre bu sıcaklıklarda moleküler karbon normalde diğer atom türleriyle bağlanır ve ancak gezegenin atmosferinde neredeyse hiç oksijen veya azot yoksa baskın hale gelir. Pulsar ve ötegezegen ikilisi, bilim insanları tarafından bir tür "karadul sistemi" olarak değerlendiriliyor. Bu nadir sistemler, hızlı dönen bir pulsarın küçük, düşük kütleli bir yıldızla eşleşmesiyle meydana geliyor. Bu sistemlerde küçük yoldaştan gelen madde, pulsara akarak zamanla onun daha hızlı dönmesine ve güçlü bir rüzgar oluşturmasına yol açıyor. Bu rüzgar ve radyasyon daha sonra daha küçük olan yoldaş yıldızı bombardımana tutarak ondan yavaş yavaş madde koparıyor. Karadul sisteminde pulsar, adını aldığı örümcek gibi, talihsiz eşini yavaş yavaş tüketiyor. Bilim insanları sözkonusu ikilinin tipik bir karadul sistemi olmadığını ancak buna benzediğini düşünüyor. Ayrıca PSR J2322-2650b resmen yıldız değil, ötegezegen sınıfında yer alıyor. Zhang, "Bu şey normal bir gezegen gibi mi oluştu? Hayır çünkü bileşimi tamamen farklı" diyerek ekliyor: Acaba 'normal' karadul sistemleri gibi bir yıldızın dış kabuğunun soyulması sonucu mu oluştu? Muhtemelen hayır çünkü nükleer fizik saf karbon üretmiyor. Bilim insanları, bu tuhaf gökcisminin nasıl oluştuğunu ve atmosferinin neden bu kadar sıradışı olduğunu anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi
Yerel

Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.
Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin
Avrupa

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin, sosyal yardım alırken Türkiye’de çok sayıda taşınmaz ve araç sahibi olduğu ortaya çıktı...
Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!
Ekonomi

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni ücret için geri sayım sürerken, bu yıl TÜRK-İŞ’in yer almadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu..
Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı
Gündem

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ürettiği patatesleri zarar ettiği gerekçesiyle sokağa dökerek şov yapan CHP İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, bu defa..
AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı
Gündem

AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23