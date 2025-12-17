  • İSTANBUL
Dünya Fransa’nın ‘Ekrem’i görevden alındı: Türkiye’ye dil uzatan Avrupalı sosyalistler ötün şimdi
Dünya

Fransa’nın ‘Ekrem’i görevden alındı: Türkiye’ye dil uzatan Avrupalı sosyalistler ötün şimdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fransa’nın ‘Ekrem’i görevden alındı: Türkiye’ye dil uzatan Avrupalı sosyalistler ötün şimdi

Fransa’da kamu malını zimmetine geçiren Lille Belediye Başkanı Damien Castelain, tıpkı CHP’li Ekrem İmamoğlu gibi yolsuzluktan hüküm giyerek görevden el çektirildi. Zimmet ve hırsızlık koltuğundan etti!

Fransa, kamu kaynaklarını kişisel menfaatleri için kullanan siyasilerin yolsuzluk balonu patladı. Lille Büyükşehir Belediye Başkanı Damien Castelain, zimmetine para geçirme ve güveni kötüye kullanma suçlarından suçlu bulunarak siyasetten men edildi. Türkiye'de İmamoğlu’nun elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonlarla cezaevine gönderilen CHP’li isimlerin bir benzeri olan Castelain, mahkeme kararıyla koltuğundan indirildi.

Yolsuzluk, hırsızlık ve kara para aklama gibi kirli işlere bulaşan CHP zihniyetinin Avrupa’daki yansıması olan bu olayda; mahkeme Fransız başkana 2 yıl siyaset yasağı getirerek derhal görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan Avrupalı sosyalistlerin kendi belediyelerindeki bu çürüme, hırsız Ekrem İmamoğlu ve ekibinin karıştığı usulsüzlüklerle benzerliğiyle dikkat çekti.

FRANSA’NIN ‘EKREM’İNE YARGI TOKADI

Castelain, yolsuzluktan hüküm giymesinin ardından görevinden uzaklaştırıldı.

France Bleu’nün haberine göre, Douai Temyiz Mahkemesi, kamu mallarını zimmetine geçirme ve güveni kötüye kullanma suçlarından Belediye Başkanı Castelain’i suçlu bularak, 18 ay ertelenmiş hapis ve 20 bin avro para cezasına çarptırdı.

Mahkeme derhal infaz edilmek kaydıyla Belediye Başkanı'na 2 yıl boyunca siyaset yasağı getirirken 2014'ten bu yana başkanlık koltuğunda olan Castelain, hüküm giymesi üzerine görevden uzaklaştırıldı.

Lille Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Castelain’in resmi olarak uzaklaştırılmasından itibaren Belediye Başkan Yardımcısı Eric Skyronka’nın geçici olarak başkanlık görevini yürüteceği bildirildi.

