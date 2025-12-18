  • İSTANBUL
Sercan Yaşar neden tahliye edildi?  İşte bu kimsenin aklına gelmemişti

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar neden tahliye edildi?

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade vermek için adliyeye getirildi. Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade vermek için adliyeye getirildi.

Sercan Yaşar neden tahliye edildi?

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

SERCAN YAŞAR KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Sercan Yaşar uzun yıllardır eğlence sektöründe düzenlediği organizasyonlarla tanınıyor. Büyük markaların lansman projelerinde görev alması ve ünlü isimlerle sık sık aynı karelerde yer almasıyla dikkat çeken Yaşar, eğlence sektöründe geniş bir çevre edinmiştir. Organizasyon çalışmalarının yanı sıra bir dönem Posta Gazetesi’nde köşe yazıları da kaleme alan Yaşar, gece hayatı ve etkinlik planlama alanındaki çalışmalarıyla da biliniyor.

SERCAN YAŞAR NERELİ?

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dünyaya gelen Sercan Yaşar’ın ailesi inşaat, tarım ve zeytincilik üzerine faaliyet gösteren köklü bir işletmeye sahiptir. Ortaöğrenimini İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamlayan Yaşar 12 yaşındayken ailesinden ayrı yaşamaya başlamıştır.

Daha sonra eğitim hayatını yurt dışında sürdürerek Londra’da pazarlama eğitimi almış, Türkiye’ye dönüşünde ise eğlence sektöründe çeşitli mekanlarda etkinlik organizasyonları düzenleyerek kariyerine yön vermiştir. (TGRTHABER)

