Kamyon geçişleri durdu! Yunanistan’da çiftçi protestosu sınırı kapattı
Yunanistan’ın Bulgaristan sınırındaki Promahonas Sınır Kapısı’nda çiftçilerin eylemleri etkisini artırdı. Bu sebeple kamyon trafiği geçici olarak durduruldu.
Yunanistan’da çiftçilerin sürdürdüğü protesto eylemleri, sınır kapılarına da yansıdı. Haberlere göre, Promahonas’ta eylem yapan çiftçiler, hususi araçlar hariç, sınır kapısını kamyon geçişlerine kapattı. Söz konusu eylem nedeniyle çok sayıda tır ve kamyon, sınır hattında beklemek zorunda kaldı.
Günlerdir kapalı durumda
Selanik yakınlarındaki Malgara bölgesinde kurulan çiftçi bloğunda ise Atina yönüne giden yol günlerdir kapalı bulunuyor.
Çiftçi temsilcileri yarın Serez iline bağlı Lefkonas bölgesinde düzenleyecekleri toplantıda, protesto eylemlerinin geleceğine ilişkin kararlar alacak.
Çiftçiler, hükümetin açıkladığı önlemlerin gelir kayıplarını karşılamadığını savunuyor, tarımsal destekler ve yakıt maliyetlerine ilişkin düzenlemelerin yetersiz kaldığını dile getiriyor.