  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Karadeniz'de neler oluyor? Savaş uçakları ve bombardıman uçakları uçuş gerçekleştiriyor

Önce “Hangi millettensin” dedi sonra katletti: Müslüman çocuğa faşist saldırı

Avrupa Cenneti” Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu

Türkler Kudüs'ü fethedecek!

Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!

Terörsüz Türkiye'de flaş gelişme! Saat 16.00'da TBMM'de gerçekleşecek

Küçücük Yüreklerden Büyük Ders! Yerli Malını Çocuklar Hatırlattı, Türkiye Gururlandı**

Tam 78 kilometrelik eser! 2 kent arasında müthiş proje

AK Partili Gül fena kapak yaptı! Ali Mahir konuşana kadar 2 konut yapıldı
Gündem Daha 6 yaşındaydı! Minik şehidin ailesinden Erdoğan'a ziyaret
Gündem

Daha 6 yaşındaydı! Minik şehidin ailesinden Erdoğan'a ziyaret

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Daha 6 yaşındaydı! Minik şehidin ailesinden Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör devleti İsrail'in kanlı saldırısında şehit olan minik Recep'in aile fertlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! PKK-SDG için süre daralıyor: 80 bin kişilik ordu operasyona hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! PKK-SDG için süre daralıyor: 80 bin kişilik ordu operasyona hazırlanıyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! PKK-SDG için süre daralıyor: 80 bin kişilik ordu operasyona hazırlanıyor

Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!
Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!

Kültür - Sanat

Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!

‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları
‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

Gündem

‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23